美國奧淇宏盛 成功舉辦2025盛大開年志慶高峰論壇

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁黃海蒂接受採訪

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險 與理財，1月15日在聖蓋博喜來登酒店，舉辦2025盛大開年志慶及高峰論壇。盛會在洛杉磯 山火造成的種種困難和挑戰下如期舉行，充分展現了公司團隊的卓越組織能力與堅定的執行力，也體現了在行業的領導地位及凝聚性！

美國奧淇宏盛開年志慶及高峰論壇已舉辦了十幾屆，今年的主題「把握當下，築夢未來 」, 意為美國奧淇宏盛希望在新的一年繼續秉持開放包容的理念，無論何時，只要心懷夢想都會保駕護航。只要敢於追逐，夢想的機會就在眼前，攜手同行共同實現夢想。

新聞發布會上，美國奧淇宏盛總裁黃海蒂（圖中），劉麗莎律師（左二）、GMCC萬通貸款Chris Chen（左四）及全美各大金融保險公司代表們

美國奧淇宏盛總裁兼CEO黃海蒂致辭，表達了對所有來賓的感謝和良好祝愿。她祝福尊敬的朋友、合作夥伴、代理商、顧客以及所有敬業的員工及家屬，在即將到來的蛇年事業興旺、家庭幸福美滿。

黃海蒂向Arcadia Firefighters’ Association捐贈一萬美元

黃海蒂對近期洛杉磯地區火災深表關切，並以個人名義向Arcadia Firefighters’ Association捐贈一萬美元，以支持他們在對抗Eaton Fire中的英勇奮戰。這項善舉不僅展現了她個人對社會責任的高度關注，也為在美華人建立了正面的聲譽。

黃海蒂強調：美國奧淇宏盛不僅致力於為客戶提供卓越的保險和理財服務，更願意成為社區中的一份子，與大家共同面對挑戰，共建美好未來。她的行動和承諾彰顯了作為傑出企業家的社會責任感，同時也為公司贏得了更多尊重和信任。

2024年美國奧淇宏盛的成績取得了空前的突破，不僅鞏固了在金融保險高端市場的領先地位，也展現了公司在產業中的強大競爭力。這一年，經歷了許多難忘的時刻。從冰島之旅到各家大型保險公司的總部專業培訓及公司展業的一系列活動，都是對全美各分公司的辛勤付出的肯定，更為未來的奮鬥注入了新的動力。無論是與合作夥伴的深入交流，還是對產業知識的全面學習，這些經驗都備受啟發，進一步加強了團隊協作與產業領先地位。在團隊擴張方面，新增了近500名新成員，為金融保險業務注入了全新活力。同時，除了現有的紐約、波士頓、費城 、芝加哥、達拉斯等20間分公司以外，去年公司也擴展了在北加州 都柏林和華盛頓州西雅圖的辦公室，進一步彰顯了我們在全美國範圍內的影響力。

本次盛會聚集了來自全美的近五百位嘉賓，包括洛杉磯週邊多個城市的市長、市議員、社區領袖、全美各大金融保險公司、美國奧淇宏盛全美合作夥伴、會計師、律師、保險經紀人、房地產經紀人及其他專業領域的精英們。這是美國金融保險業的另一個里程碑，為亞裔 在主流再次豎立了實現美國夢的輝煌典範！