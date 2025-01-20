2025橙縣華人《盛宴》蛇年春晚 炫彩亮相 打造橙縣年度盛事

由橙縣華人 協會主辦的蛇年春晚，於日前在UCI加州大學爾灣 分校的Barclay劇院盛大舉行。這場以文化傳承與社區凝聚力為主題的晚會，為橙縣華人社區呈現了一場高水準的視聽盛宴。近800位的劇院座無虛席，近700的演職人員，以及現場近20家贊助商，齊聚一堂，同慶這場年度盛事，歡慶蛇年的到來。

協會主席Sarah楊接受頒獎

協會主席Sarah楊感謝到場嘉賓，爾灣市議員Melinda Liu, William Go, Education Board Mari Barke, 加州財務長馬世雲代表Daniel Sieu, 爾灣市長代表Scotty Hong, 市議員James Mai代表Tarek Jadeba，Bindi Bhambratt等，並接受頒發的獎狀。更感謝贊助企業助力，共創盛宴。還特別為洛杉磯因山火燒毀家園的家庭和受影響的人群祈福，呼籲大家給予可能的幫助，早日重建家園。

協會主席Sarah楊(左5）感謝贊助企業

協會主席Sarah楊表示，希望《盛宴》春晚成為橙縣華人社區的重要文化品牌活動之一，吸引更多優秀的藝術家和表演團體參與，為觀眾呈現更高水準、更具創新和創意的節目。促進跨文化交流與合作，共同推動社區文化的繁榮發展，繼續傳承中華文化、為華人社區帶來更多令人驚喜的無限可能！

冠名贊助美國互惠財富集團的CEO Tiffany Xu和副總裁George Yang, 瑞林房地產投資公司CEO何林，MentorX蔓藤教育創始人馬列偉，GCW舞蹈工作室創始人王廣成，水晶泉Club創始人侯萍，Crimson的Kate，易效能Melissa Cao，悟空中文的Rocky等企業代表致辭，表達了企業的社會擔當和樂於與華人社區共慶新春、傳遞美好祝願的初衷。

本次盛宴由今波, 鄭羽竺，沈逸童，Michael Stancliff的四位主持，26個節目串聯成了一場無縫銜接的藝術盛宴。來自GCW舞蹈工作室、UGrow教育、橙縣華人協會、Uni家長會的60多位大小演員輪番登場，小朋友們提燈喜慶畫面，表演的開場舞《扇舞驚鴻出水蓮》，將新春的澎湃與歡慶推向極致。

伯克利音樂學院王一斐的獨唱古風歌曲《上春山》，星工廠藝術學院年輕的聲樂歌手連袂演繹的《不如見一面》，獲美式摩登舞和黑池舞蹈冠軍獎項的Selina You與

Felix Wang，著名歌唱家李淩利與遲雲深情對唱《滿城煙花》，南加 高校聯盟舞蹈團爾灣舞蹈隊的國風舞《隱龍出世》，著名女高音秦弦攜手戲曲演員王銘瑾古風歌曲《赤伶》，精武堂武術訓練中心的武術表演《精武英雄》，著名京劇表演藝術家管波、著名京胡演奏家張順翔與15歲兒子Jack Zhang同台京劇表演《大宅門》，GCW舞蹈工作室在編舞大師王廣成老師的匠心打造下，傾情演繹的現代舞《老情歌》。

流行歌手謝苗的男聲獨唱《穩穩的幸福》，MAD舞蹈工作室的新國風舞《舞定乾坤》，模特走秀《花妍綻放》，國際大提琴大師朱亦兵、張瑩瑩，董瀟，方林等7位演奏的《卡門》。律師黃夢奇的魔術表演《點亮奇夢》。由南加高校聯盟歌手俱樂部和交大南加校友會連袂呈現百老匯歌舞劇《張三的歌》。

中美戲劇聯盟小品《家庭新聞風波》由楊洋，Eddie Chen，崔楠，Zax和Jaylen為觀眾獻上的表演。洪丹舞蹈教育機構的傣族舞《春萌》，著名越劇王（文娟）派傳承人鄔素斐婉轉輕歌《蘇州好風光》，音樂劇演員曲美霖，女高音崔楠，國家一級演員李振濤的經典音樂劇。橙縣華人協會、國際嘻哈大佬團與Uni家長會聯合表演燃爆全場的《發如雪/卡拉OK/蘋果香》健身舞混搭 ，小鄧麗君之稱的桐瑤一首接一首鄧麗君經典音樂；音樂之聲合唱團帶來的《拉德斯基進行曲》。

壓軸節目百人合唱是整場晚會中最震撼、最感人的結束篇章。橙縣華人協會、橙音合唱團、金色陽光學院的孩子們及音樂之聲合唱團的成員，共同組成了超過百人的龐大陣容。