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金城銀行業績穩健成長 為團隊自豪

洛杉磯訊

金城銀行日前在Embassy Suites酒店歡慶聖誕新年佳節（見圖），董事長吳光宜伉儷，副董事長楊明耕、曾柏華、Al Duran伉儷，執行長林懿明、總經理吳國駒伉儷，和駐休士頓臺北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、陳育仁組長、李俊毅副組長 、休士頓華僑文教服務中心王盈蓉主任以及所有貴賓和員工均參加盛會，為一年中最為輕鬆愉悅的夜晚揭開序幕。

吳董事長光宜於晚宴開場致詞時感謝銀行客戶和社區朋友的長期鼎力支持，以及所有員工在過去多年的努力耕耘及貢獻，才能讓銀行成長茁壯。執行長林懿明也於致詞中表示：今年充滿了許多挑戰和成功。我為我們團隊所展現的奉獻和韌性感到無比自豪。儘管面臨經濟和波動的利率環境的障礙，我們仍繼續成長，逐年實現穩健的經營業績，並實現了重大里程碑。

金城銀行除了德州五個據點，在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉(Alhambra)、羅蘭崗(Rowland Heights)和塔斯丁 (Tustin)三家分行，並設有爾灣(Irvine)貸款辦公室；在舊金山灣區則設有佛利蒙(Fremont)、庫比蒂諾(Cupertino)和密爾布瑞(Millbrae)三個分行。德州休士頓百利總行地址(9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036)。電話：713-777-3838。Alhambra Branch: 105 E. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801。電話：(626)320-1938。Rowland Heights Branch: 17458 Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748。電話：(626)964-3400 Tustin Branch: 2827 Park Avenue, Tustin, CA 92782。電話：(714)338-5188。

休士頓 德州 加州

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