速勝貸款助圓購屋夢 抵押貸款最快5天內放款

在過去幾年裡，擁有一套房屋對許多美國人而言愈發遙不可及。房價 持續飛漲、房貸利率居高不下、房屋供應短缺，加上氣候變遷導致的額外成本，讓購屋變成一項沉重的負擔。專家預測，2025年房價漲幅將低於往年水準，是置業的好時機，速勝貸款 幫助大家實現購屋夢（見圖）。

Redfin經濟學家預測，今年美國房屋銷售價格中位數將上漲4%，與薪資成長的中位數大致一致。高盛 (Goldman Sachs)預測房價將上漲4.4%。

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