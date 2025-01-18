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速勝貸款助圓購屋夢 抵押貸款最快5天內放款

洛杉磯訊

在過去幾年裡，擁有一套房屋對許多美國人而言愈發遙不可及。房價持續飛漲、房貸利率居高不下、房屋供應短缺，加上氣候變遷導致的額外成本，讓購屋變成一項沉重的負擔。專家預測，2025年房價漲幅將低於往年水準，是置業的好時機，速勝貸款幫助大家實現購屋夢（見圖）。

Redfin經濟學家預測，今年美國房屋銷售價格中位數將上漲4%，與薪資成長的中位數大致一致。高盛(Goldman Sachs)預測房價將上漲4.4%。

房產市場迎利好，速勝貸款負責人Jennifer幫助大家抓住機會。提供專業、快速的抵押貸款服務：最快5天內放款， 抵押物業：住宅、商業地產、土地，不限地域，全美範圍內均可辦理；順位貸款：即使已有貸款，可提供第二、第三順位貸款；無需查信用，無估價，多年的專業經驗提供優質服務。

歡迎有多餘資金，想賺取穩定利息的投資人也可以做速勝貸款的lender，用房契(deed of trust)，產權保險(title insurance)，Escrow公司，正規貸款文件，免費每月service寄帳單，利息9%至12%，全程服務，無後顧之憂。

同時做查收入、不查收入、外國人貸款、淨值貸款（查收入、不查收入）、企業信用額度貸款、建築貸款、商業貸款（公寓、土地、倉庫、辦公大樓）、老年人反向貸款。

洽詢手機626-620-3818，公司626-254-7636，地址：77 Las Tunas Dr., Suite 204, Arcadia CA 91007。

貸款 房價 高盛

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