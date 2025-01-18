UMAMI SAUCE天然醬油 素食烹飪添美味

是否曾經嘗試過「UMAMI SAUCE」？這款目前在Whole Foods超市或Amazon 網購受到中外人士追捧的和服媽媽鮮味醬油，被視為展現日本 醬油精髓的典範之作（見圖）。UMAMI SAUCE以香菇和海帶的天然鮮味為基礎，濃縮製成，成為家庭和餐飲業中備受青睞的調味品，其獨特風味能充分激發食材的美味。

UMAMI SAUCE之所以深受喜愛，源於其獨特的製作工藝與純天然成分。這款醬汁由一位日本母親精心研發，採用無添加雜質的天然釀造技術製成。它適合稀釋後作為各種料理的佐料，並且符合素食主義者的需求，無麩質、不含酒精、無味精添加，適用於多種國際美食。

UMAMI SAUCE使用簡單，僅需稀釋即可成為鮮味醬料。其成分包括大豆、糙米糖漿、水、紅糖、海帶提取物、香菇提取物和鹽，健康衛生，適合多種烹調方式，例如作為佐料、浸漬醃製或調味品。常見的搭配包括拉麵、蕎麥麵、壽司、米飯、湯品，以及炸雞、BBQ醬料、沙拉醬、照燒醬等，廣泛應用於素食及各類烹飪場合。

若希望進一步了解UMAMI SAUCE，請造訪其官網：KIMONO MOM。或諮詢：[email protected]產品信息：[email protected]