我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

UMAMI SAUCE天然醬油 素食烹飪添美味

洛杉磯訊

是否曾經嘗試過「UMAMI SAUCE」？這款目前在Whole Foods超市或Amazon網購受到中外人士追捧的和服媽媽鮮味醬油，被視為展現日本醬油精髓的典範之作（見圖）。UMAMI SAUCE以香菇和海帶的天然鮮味為基礎，濃縮製成，成為家庭和餐飲業中備受青睞的調味品，其獨特風味能充分激發食材的美味。

UMAMI SAUCE之所以深受喜愛，源於其獨特的製作工藝與純天然成分。這款醬汁由一位日本母親精心研發，採用無添加雜質的天然釀造技術製成。它適合稀釋後作為各種料理的佐料，並且符合素食主義者的需求，無麩質、不含酒精、無味精添加，適用於多種國際美食。

UMAMI SAUCE使用簡單，僅需稀釋即可成為鮮味醬料。其成分包括大豆、糙米糖漿、水、紅糖、海帶提取物、香菇提取物和鹽，健康衛生，適合多種烹調方式，例如作為佐料、浸漬醃製或調味品。常見的搭配包括拉麵、蕎麥麵、壽司、米飯、湯品，以及炸雞、BBQ醬料、沙拉醬、照燒醬等，廣泛應用於素食及各類烹飪場合。

若希望進一步了解UMAMI SAUCE，請造訪其官網：KIMONO MOM。或諮詢：[email protected]產品信息：[email protected]

日本 Amazon

上一則

世報年節展／五號日落樂隊送新年祝福 歡迎互動

下一則

防趁火打劫犯罪 設專責小組

延伸閱讀

「So發So菇」台灣段木香菇 每斤64美元仍供不應求

「So發So菇」台灣段木香菇 每斤64美元仍供不應求
換血、陰莖震波求回春 47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

換血、陰莖震波求回春 47歲富豪日吞54顆藥反而老更快
轉型肉菜頻遭抗議 加州知名素食連鎖餐廳熄燈

轉型肉菜頻遭抗議 加州知名素食連鎖餐廳熄燈
UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手

UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手
慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處
小志工的樂趣

小志工的樂趣

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題