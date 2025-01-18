年節展贊助介紹/美國太子牌花旗參特價 前100名顧客可獲好禮

全美銷量冠軍的美國太子牌是此次年節展活動的贊助商之一，攤位設於C5和C7。活動當天，前100名顧客只需至他們的攤位，無需購買任何商品，即可免費獲得小禮物一份。此外，產品優惠也相當吸引：花旗參100元可選10份、5份、3份，產品重量介於3oz至8oz不等；同時，他們的花旗參茶和來自世界各地的名牌餅乾也都有特價，請勿錯過。

美國太子牌以選用百分百威斯康辛州花旗參而備受業界尊重。威州花旗參農戶合作社選定太子行為全美最大的威州花旗參經銷商，負責推廣和銷售純正的威州花旗參。

美國太子行於1983年正式成立，作為一個多元化的公司，美國太子行專門從事市場營銷，進口及代理商。代理產品包括精美食品、飲料、保健品，天然外用非處方止痛藥（如世界著名的萬金油 ®）、中草藥製品、茶葉等 ; 美國太子行同時亦從事產品配方研究、包裝，以至其他品牌的代工生產，在行內贏得美好的聲譽。

美國太子行公司總部位於美國加州 的舊金山灣區 ，其分公司則設在紐約、洛杉磯、香港、中國及馬來西亞。美國南加州分公司工業市電話626-333-1988。