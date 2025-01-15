王欣獲任命為紐約人壽 2024 年業務代表精英委員會主席 前中國心臟外科醫生，王欣創公司歷史上表現最強勁三年冠

紐約，2024年12月11日 — 紐約人壽宣佈任命王欣為該公司的 2024年業務代表精英委員會主席，這是公司超過12,000名財務顧問和業務代表排行中，獲此職業生涯最高榮譽的個人。王欣在2003年移民 美國前是中國的一位心臟外科醫生，他是第一位在連續擔任該委員會副主席兩個任期後，獲得此榮譽的人，而副主席則是公司所有財務顧問和業務代表中排行的第二名。他還在2022至24年期間積累了紐約人壽創紀錄的三年業績總量。

“王欣創紀錄的績效令人印象深刻，但他的性格卻是他最與眾不同之處。”紐約人壽執行副總裁及紐約人壽基礎業務共同負責人馬克.馬吉特說。“王欣擁有一種罕見的自信和謙卑的組合，加上無與倫比的職業道德和對客戶的真誠關懷，使他能夠實現這一職業里程碑。”

王欣是德州休士頓 Abacus Financial Strategies LLC 的創辦人。他和他的團隊專長於提供全面的財務建議和規劃，尤其是遺產規劃。這使得王欣能夠利用他擅長分析的特點，為客戶解決複雜的財務挑戰。這包括稅務優化、投資 策略、法律知識，甚至探索不斷變化的家庭結構及需求。王欣專注於服務其他華裔移民，使他能夠建立強大的推薦人網絡，數十年來通過口碑和客戶信任來發展業務。

王欣表示，在紐約人壽期間，他一直保持著一個簡單的理念，這也是他取得巨大成功的關鍵：持續努力地工作。作為紐約人壽全資擁有的投資顧問子公司 鷹銳策略Eagle Strategies 的財務顧問，他獲得了Certified Financial Planner®(CFP®) 和Accredited Estate Planner® (AEP®) 的職銜。王欣職業生涯的每一年都獲得紐約人壽業務代表精英委員會成員資格，該計畫每年都會表彰公司創下優異業績的財務顧問及業務代表。

王欣在中國長大，從醫學院畢業。他曾在省級頂尖醫院執業，並在醫院附屬的醫學院教學。2003年，他在義大利 米蘭大學取得了心臟外科相關的博士學位。曾擔任醫生的他，為家人有更好的機會，在40歲時移民來到了美國。

“我很幸運能夠享受我的工作，並有能力為客戶的成功做出貢獻，”王欣說。“我為自己的專業、熱情和勤奮感到無比自豪，我以極大的尊重和關懷對待客戶， 我每天都努力盡我所能做到最好。”

關於紐約人壽

紐約人壽保險 公司New York Life Insurance Company (www.newyorklife.com) 成立於 1845 年，是<<財富>>100 強公司，是美國最大的互惠壽險 公司 1 ，也是全球最大的壽險公司之一。總部位於紐約市的紐約人壽及其子公司提供人壽保險和其他解決方案。紐約人壽享有目前所有四大信用評鑑機構授予美國任何壽險業者最高的財務實力評級。

1 根據財富 500 強在產業、保險：Life， Health （Mutual），” Fortune 雜誌，6/4/2024。有關方法，請參閱

https://fortune.com/franchise-list-page/fortune-500-methodology-2023/。

2 截至2024 年 10 月 4 日獨立評鑑機構評論：A.M. Best (A++)、惠譽國際 (AAA)、穆迪投資者服務公司 (Aaa)、標準普爾 (AA+) 。