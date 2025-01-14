九星集團隆重推出首創「 智能除臭垃圾桶」

九星集團董事長王世平接受采訪

1月13日，九星集團（Ninestars ）在洛杉磯 分公司召開了大型記者會。九星集團正式宣布了由全球首創光電淨化技術研發而成的Ninestars－Nova系列智慧除臭垃圾桶。

左起，董事長助理Janet Zhang，銷售總監Richard Puckett，創辦人兼董事長王世平，銷售Thomas Lonsway，銷售經理Peter Yang

九星集團董事長王世平采訪中介紹説：他自己發明的這二款產品，都廣受歡迎，一是智能垃圾桶，再就是電蚊拍。發明的電子垃圾桶，在第一時間就申請了美國專利。目前公司在國際及美國的專利超過100項，在美國就有10多項都與電子垃圾桶有關。今天發佈的是第三個新產品就是智能除臭垃圾桶，該產品將爲公司帶來的效益將超過前二項。

智能除臭垃圾桶

革命性新產品智能除臭垃圾桶是九星集團董事長，創辦人，工程師王世平多年研究自行開發設計。它不僅延續了九星集團作為全球首個發明智能感應垃圾桶品牌的創新精神，更展現了其四十多年來在產品研發領域的深耕與技術突破，標誌著垃圾桶產業進入全新智慧除臭時代。

Nova系列採用專屬專利的光電技術（Optronix），能夠在分子層面分解異味細菌，達到長效除臭效果，讓垃圾桶維持5天以上清新無異味。這項技術不僅減少了更換垃圾袋的頻率，還通過了國際及美國安全認證，兼具安全性與環保性。

產品設計融合了觸感靈敏的智慧感應開蓋、靜音運行、節能以及簡約時尚的外觀，不僅提升居家舒適度，還為現代家居提供更聰明、更美觀的垃圾處理解決方案。

負責人Janet Zhang與Richard Puckett

負責人Janet Zhang與Richard Puckett表示，「Nova系列不僅是一項技術突破，更是我們對家居清潔和環境保護的承諾。」Nova系列的問世，充分體現了Ninestars的工匠精神和對未來家居衛生的願景，為全球消費者創造更乾淨、更便利的生活方式。已经进入Walmart，Amazon ，Target ，Wayfair 几大平台。

董事長王世平介紹首款「電蚊拍 」

講到電蚊拍董事長王世平表示，自1994年推出這款產品後，普及到世界各地。這次推出全球首款自動「電蚊拍 」，無需充電，無需電磁，使用期長。

九星集團在科學研究方面多年不懈，始終堅持以創新改變生活。 2000年，NINESTARS發布了全球首個智慧感應垃圾桶，將傳統垃圾桶從腳踩時代帶入智慧時代。而今天，Nova系列智慧除臭垃圾桶的推出，再次展現了Ninestars在智慧垃圾桶領域的領導地位，「垃圾桶真的不再臭了」。

九星集團電話： 866-978-2778，地址1775 S Business parkway, Ontario, CA 91761。