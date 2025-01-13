Eaton 大火，華美銀行率先捐款25萬元

加州 帕薩迪納市——帕薩迪納社區基金會（Pasadena Community Foundation）今日宣布，獲得華美銀行基金會（East West Bank Foundation）提供的25萬美元撥款，用於支持其「伊頓火災救助與復原基金」（Eaton Fire Relief and Recovery Fund），以推動長期的野火復原工作。這筆資金專門用於幫助在伊頓火災中受影響最嚴重的社區成員，並支援提供關鍵災後服務的非營利組織。此次發佈會由第41區州眾議員 John Harabedian（圖右一）與帕薩迪納市市長Victor M. Gordo(圖左二）。華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（圖右二，Dominic Ng），帕薩迪納社區基金會總裁兼首席執行官Jennifer Fleming DeVoll（圖右三）共同出席。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（圖右二，Dominic Ng）指出，作為長期居民，親眼目睹了帕薩迪納社區在面對挑戰時展現的韌性和精神。這場火災深深影響了許多熟視且敬愛同事、客戶和朋友。向帕薩迪納社區基金會的捐款是幫助社區開始癒合並向前邁進的第一步。華美銀行承諾將與鄰里站在一起，並繼續尋找方法支持復原與重建工作。

帕薩迪納社區基金會總裁兼首席執行官Jennifer Fleming DeVoll（圖右三）表示：這項基金的設立旨在快速回應受火災影響居民的即時需求，同時解決他們面臨的長期挑戰。在華美銀行基金會的支持和社區的慷慨捐助下，確保援助將送達最需要的地方。

第41區州眾議員John Harabedian表示，這筆撥款體現了社區團結堅韌不拔的力量。來自本地企業和非營利組織的深厚支持，作為這片土地的終生居民，他無法用語言表達對華美銀行基金會與帕薩迪納社區基金會的感激，幫助災後重建。

帕薩迪納市市長Victor M. Gordo表示，對該市、合作夥伴以及市民在伊頓火災持續影響下的團結感到由衷感動。該市首要任務是滿足受影響居民的即時需求，同時為強有力的復原奠定基礎。華美銀行基金會和帕薩迪納社區基金會的領導力和支持彰顯了合作的力量，也反映了凝聚社區的價值觀。團結一起，我們將共渡這段困難時期，確保沒有人被遺忘。

Altadena議會主席維多利亞·克納普Victoria Knapp表示，作為一名曾在伊頓火災中失去家園的親歷者，深刻理解社區面臨的巨大挑戰。儘管心痛，卻深受鄰里的力量、韌性和慷慨所感動。通過像伊頓火災救助與復原基金這樣的倡議，以及東西銀行基金會這樣的組織，我們不僅在重建家園，也在重建希望，並重申我們作為一個共同體所擁有的價值觀，

由帕薩迪納社區基金會管理的伊頓火災救助與復原基金將專注於支援提供關鍵即時援助的非營利組織——包括臨時庇護 、食品、醫療護理和緊急托兒服務——以及長期的復原工作。基金會董事會已批准首筆10萬美元撥款以支持這些工作，並隨著社區需求的發展繼續動員更多資源。更多有關伊頓火災基金的信息，請訪問https://pasadenacf.org/donate/。

關於帕薩迪納社區基金會

帕薩迪納社區基金會（Pasadena Community Foundation，PCF）成立於1953年，是一個由帕薩迪納地區居民創立並服務於該地區的免稅公共慈善機構。PCF管理近1.9億美元的慈善資產，與個人、家庭和組織合作建立慈善基金，創建並拓展捐贈基金，並向非營利組織分發慈善捐款。「伊頓火災救助與復原基金」已被列入「加州慈善組織」經審核的資金清單，幫助資源流向積極參與災區救助和復原工作的非營利組織。

關於華美銀行基金會

華美銀行基金會（East West Bank Foundation）是東西銀行的慈善部門，一個依據501(c)(3)免稅條款設立的慈善組織。通過合作夥伴關係，該基金會的撥款致力於通過支持可負擔住房、小型企業技術援助、多元化與反歧視 倡議、文化藝術、經濟發展等領域的項目來強化社區。在與非營利合作夥伴合作中，東西銀行基金會努力為社區提供廣泛的支持。