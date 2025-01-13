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加州野火肆虐，聯合健康保險全力支援災區會員

洛杉磯訊

加州火勢兇猛，逾十萬居民被強制撤離，許多家庭陷入困境。聯合健康保險在此向所有受災華人家庭表示深切同情，並發布緊急通知支援受影響地區的聯合會員。聯合健康保險在日常生活及艱難時刻，都會提供重要的幫助和支持。

如果是受災地區的聯合健康保險會員，聯合健康保險隨時準備幫助您。會員的健康和安全對聯合健康保險很重要。

需要提前續配您的處方藥嗎？

請撥打會員卡背後的電話號碼，致電聯合健康保險華語專線，並告訴客服人員因火災影響。服務時間為週一到週五，當地時間上午9時至下午5時。

您需要找醫生和醫護服務？

請隨時使用聯合健康保險手機app或登錄網站www.uhc.com查找網絡內醫護服務或預約線上問診。

同時，也可以撥打會員卡背後的電話號碼，致電聯合健康保險華語專線，並告訴客服人員您受到火災影響。服務時間為週一到週五，當地時間上午9時至下午5時。

您需要本地支持？

請到訪最近的聯合健康保險亞裔資訊中心。

聯合健康保險的中文團隊將為您提供更多幫助。

聯合健康保險受火災影響地區的亞裔資訊中心地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City, CA 91780

2970 W. Olympic Blvd., Suite 102, Los Angeles, CA 90006

同時，可以訪問uhcasian.com/Chinese獲取更多可能有幫助的中文信息。

您需要和人說說話？

如果您講英文，您可以撥打免費情緒支持熱線866-447-3573。服務時間為週一到週五，中部時間上午8 時到晚上 8時。

在這困難的時刻，聯合健康保險全力支持災區會員度過難關，並祝所有民眾平安健康。

保險 亞裔 加州 南加 華人

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