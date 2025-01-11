李家莊粉麵廠 年節展義賣捐華埠中心

李家莊粉麵廠一如既往地關心社區，將參與1月18日至19日（攤位號碼A33, A35, A37）的「蛇年迎春年節展」，並承諾將活動收入全數捐贈給華埠服務中心，以實際行動感謝與回饋社區。

產品包括廣東沙河粉、腸粉、越南 幼湯粉(Pho)，到潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮，南加州 亞裔超市與餐館出售的新鮮米製食品等（見圖），行銷全美35州，遠至關島與菲律賓都有空運訂單。

李家莊粉麵廠自創立以來，秉持著華人刻苦奮鬥與銳意創新的精神，從白手起家的家族作坊發展成為食品行業的翹楚。與時俱進，李家莊積極引進工業人工智能 技術，為傳統食品生產流程帶來革新，同時拓展跨族裔市場，力求成為海外最大規模的「簡食品」生產商。

李家莊粉麵廠營銷主管Benson Lee表示，為了應對市場對優質食品日益增長的需求，公司自六年前便引入自動化機器人技術，成功實現了生產流程的全面升級與標準化，提升了生產效率與產品品質。

然而，李家莊並未因此滿足於現狀，而是積極拓展跨族裔食品市場。Benson透露，公司目前正與零售巨頭Trader Joe's及Costco合作，推出符合多元口味的預製簡餐產品。同時，透過人工智能演算法精準預測市場需求，以進一步優化供應鏈管理，確保供貨穩定並減少浪費。