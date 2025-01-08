Maison KOSÉ 美妝護膚亞市旗艦店新春全面八折！

新年新气象！为迎接农历新年的到来，Maison KOSÉ LA 将于 1/28/2025至 2/2/2025举行超值的 店内新春优惠活动！

只有6天!!!，全场商品一律八折，包括爆款热卖品：DECORTÉ Liposome 肌源修护系列、 SEKKISEI 雪肌精系列，以及经典眼影ADDICTION TOKYO THE EYESHADOW！千万别错过这个绝佳机会，探索全新美妆护肤品，让您展现自信光彩！

促销详情：

• 活动时间： 1 月 28 日（周四）至 2 月 2 日（周日）

• 促销内容： 全馆商品 20% OFF

关于 KOSÉ

KOSÉ 是一家拥有超过78年悠久历史的日本 个人护理品牌，以尖端科学技术打造多样化的优质产品，满足消费者的个性化需求。品牌信念是「美妆赋予人们自信与勇气」。 Maison KOSÉ 则集合了KOSÉ 的人气品牌，如高端系列 DECORTÉ 黛珂（主打「自信之美」）以及经典护肤品牌 SEKKISEI 雪肌精（蕴含古老亚洲汉方草本秘方）。

美国职棒大联盟冠军洛杉矶道奇 队投打二刀流日裔 球星大谷翔平 （Shohei Ohtani）接下人生第一个化妆品代言就是KOSE。大谷翔平说:「运动和美容都是享受和健康所必需的，丰富了我们的日常生活。

KOSÉ旗下另一个副品牌黛珂（Decorté）也有非常多大谷元素，据说日本本土至少有100种产品与他有关，依靠他的超高人气，替品牌开拓更多男女性消费者。

关于 Maison KOSÉ

Maison KOSÉ在美国的首间旗舰店位于Arcadia Mall in Santa Anita！该店不只是美妆专卖店，还 有各种美容服务与体验，包括：

• 免费肌肤检测： 无需预约即可检测肌肤状况，并找到改善的重点。每次检测数据会保存，下次回 访可以比较肤况的变化，既有趣又实用！

• 刻字服务： 我们提供客制化字句或名字在产品上的服务，是适合送给情人的专属礼物！ 。

Maison KOSÉ旗舰店地址：

位于 The Shops at Santa Anita 一楼

400 S Baldwin Ave, Suite 231, Arcadia, CA 91007

• 营业时间：周一至周六：10:00 AM - 9:00 PM