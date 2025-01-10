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華采商業銀行 「金蛇獻采」紅包禮盒現場索取限量贈送

洛杉磯訊
為迎接蛇年新春到來，華采商業銀行(New Omni Bank)隆重推出限量版「金蛇獻采」紅包禮盒(業者提供)
為迎接蛇年新春到來，華采商業銀行(New Omni Bank)隆重推出限量版「金蛇獻采」紅包禮盒(業者提供)

為迎接蛇年新春到來，華采商業銀行(New Omni Bank)隆重推出限量版「金蛇獻采」紅包禮盒，1月8日起凡親臨華采商業銀行，即可免費索取「金蛇獻采」紅包禮盒乙份，送完即止。

華采商業銀行全新推出的「金蛇獻采」紅包禮盒設計相當精美且富巧思，外盒以燙金工藝呈現盤旋成吉祥結的金蛇包裝長方禮盒，融合傳統交化與現代美學。一份禮盒納入六個紅包，三封採富貴金、三封袋採喜氣紅。金蛇繞形設計分別呈獻如意結（寓意四季平安、萬事如意）、雙錢結（寓意財源廣進、財運亨通）、薩迦結（寓意時來運轉、好運降臨）等三款吉祥圖案，倍添年節喜氣。

華采商業銀行總裁兼首席運營官Edythe Repoff表示，華采深耕社區逾40年，與社區之間擁有深厚的連結。此次推出的「金蛇獻采」限量紅包禮盒，不僅是為慶祝蛇年的到來，更是希望回饋社區，為大家帶來新年的祝福，更是對客戶表達深切感謝的一份心意。該行將持續為社區及客戶提供更優質的金融服務，與大家共同創造更美好的未來。

華采商業銀行竭誠為個人和中小企業提供全面金融服務，包括房屋貸款、商業房地產和建築貸款、商業貸款和SBA貸款。南加州三分行行址：阿罕布拉1235 S. Garfield Ave., Alhambra，亞凱迪亞1414 S. Baldwin Ave., Arcadia，羅蘭岡1661 S. Nogales St., Rowland Heights，網覽www.NewOmniBank.com。

貸款 亞凱迪亞 加州

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