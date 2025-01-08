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Oh Kim's Dental 植牙限時優惠全包價2500元

洛杉磯訊

想要植牙的人士不可錯過的省錢機會，Oh Kim's Dental（金氏牙科），新年期間推出植牙全包價2500元，包牙冠、骨粉，該優惠隨時截止。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。如果健康允許，建議種植牙，植牙因置入人工牙根，穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

Oh Kim's Dental是最早進入華人社區的植牙中心，成功案例近4萬多例。診所環境好，設備先進（見圖），CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE，3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。

該診所接受各種PPO保險，還提供12個月免利息付款計劃。

鑽石吧診所中文諮詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar, CA 。

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