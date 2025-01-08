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Troy High School 11日起跨學區招生考

洛杉磯訊

加州公立高中排名第二的橙縣富樂頓特洛伊高中(Troy High School , Troy Tech)，開放跨學區以外學生招生，考試日期2025年1月11日、18日及25日。學校信息夜2025年1月15日 ，下午5點。想要就讀該高中，一年只有這一次機會。

該校讀完特洛伊科技班的98％學生都能進入大學，77%的學生進入加州大學，該校畢業生進入加州理工學院、和南加大(USC)錄取率，比全國高25％，柏克萊加大錄取率比全國高21％，史丹福大學錄取率比全國高5％。

富樂頓特洛伊高中是一所綜合性，免學費的公立高中（見圖），測驗涵蓋八年級數學和英語內容，形式包括多項選擇題和英語論文。特洛伊科技班課程(Troy Tech Program)分為四年，特洛伊科技班課程從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向。

該校科技項目(STEM)在全美排名前茅，特洛伊高中近70％學生都會進入科技班項目學習，已培養無數優秀學子。學生組隊參加校外比賽，成果傲人。

Troy Tech歡迎所有八年級申請者，可至applicants.troyhigh.com。學校地址2200 E. Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，如有任何疑問，可發送電子郵件至[email protected]或電714-626-4425洽詢。

加州大學 柏克萊加大 南加大

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