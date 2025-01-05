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洛市市長賀加聯泰平醫療網、Astrana醫療

洛杉磯訊

加聯泰平醫療網、Astrana醫療控股公司日前在JW 萬豪／洛杉磯麗池卡爾頓酒店（JW Marriott/The Ritz-Carlton LALive）舉辦年終感謝晚宴。

洛杉磯市市長Karen Bass特別光臨致詞祝賀加聯泰平醫療網及沈達郎醫師的卓越成就（見圖）。她表示多年她任職於USC醫護教育工作與沈醫師共事多年。在她成為市長時特邀沈醫師為市政交接委員，為洛杉磯市民健康規劃。她感謝加聯泰平醫療網團隊對大眾的貢獻。聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、LA Care CEO John Baackes，也出席致詞祝賀，現場醫療及保險相關貴賓約1300人參加

加聯泰平醫療網總部位於加州阿罕布拉市，是一個由醫生組成的醫療機構，在改善醫療保健品質和普及性發揮關鍵作用，著重促進多樣性、包容性和健康公平。加聯泰平醫療網現已發展成為一個為14州醫療保健主要提供者，擁有13000多名醫療團隊為110萬名會員提供服務的綜合醫療保健專業人員網路。

董事會主席沈達朗醫師與共同執行長林樹鴻醫師表示，隨著業務成長，加聯泰平醫療網的邁向北加州及鄰近的。他特別歡迎牌子北加州的醫療合作團隊及藍十字保險團隊。他更感謝長期合作的保險公司、醫師及保險經紀們。

加州 保險 洛杉磯

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