H Mart官方LINE頻道上線 限時送折扣券

美國最大的亞洲超市連鎖品牌之一的H Mart，正式推出官方LINE 頻道，旨在加強與多元化亞洲顧客群體包括日本 、台灣及泰國 等地的顧客的溝通。為慶祝頻道上線，H Mart特別舉辦優惠折扣券活動。

活動期間為2025年1月1日至1月31日，凡加入H Mart官方LINE頻道的顧客即可獲得一張滿50元立減5元的折扣券，顧客只需加入LINE頻道並完成歡迎訊息中附上的簡短問卷，即可領取優惠券。此外，已經加入H Mart LINE頻道的顧客，也可於2025年1月1日收到問卷，完成後同樣可領取優惠券。

H Mart LINE頻道不僅為韓國顧客提供服務，還涵蓋日本、台灣、泰國等地的顧客需求。訂閱頻道後，顧客可通過手機輕鬆獲取每週特價情報、店鋪資訊（地點與營業時間）、亞洲食品活動資訊以及智慧卡相關會員福利。此外，H Mart還將客服功能整合至LINE頻道，讓顧客能夠隨時隨地分享意見與建議，使用性更加便利。

H Mart表示：通過推出H Mart官方LINE頻道，我們希望為顧客們提供更便捷、多元的資訊，並通過積極溝通來提升顧客滿意度，期待這個頻道能得到廣大顧客的支持與參與。顧客可掃描宣傳海報上的LINE二維碼（見圖），或搜索ID @906tfvua加入H Mart官方LINE頻道。如有疑問，請聯繫H Mart客服中心：877-427-7386。