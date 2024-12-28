高帝本田深耕華人社區40年 買/租車絕對好價

擁有40多年歷史的高帝本田 (Goudy Honda )，位於華人 社區Alhambra市，聖誕新年之際推出大量全新車及二手特價車。親臨車行來試車，如喜歡，還有好價錢。大家也可足不出戶，就可擁有新車，上網購車，簡單省時。

2024 Honda CIVIC Sedan LX，租賃期36個月，每月279元，首付3499元，加稅金及其他政府檔費，即可將車子開回家。該車款是年輕人想要得到的愛車，名號響亮，不但車子性能好，車型超酷，外型帥氣，起步速度快，車內的設計舒適，行車平穩度高安全，是上班族及年輕人喜愛的一款。

2024 HONDA HR-V LX，租賃期36個月，每月269元，首付3299元。該車款是HONDA的小型SUV跨界車，提供了充足的乘客空間和特技可折疊的後排座椅，可最大程度地提高貨運能力。HR-V具有出色的燃油經濟性，提供了無與倫比的實用性和多功能性。

2024 Honda Accord Sport Hybrid寬敞、實用且易於駕駛。油電混合動力系統，省油，外型與性能優異。租賃期36個月，每月319元，首付3299元。

2024 Honda Prologue（見圖），是一款電動車，這款新型SUV 有良好的續航里程和充電能力。租賃期36個月，每月229元，首付2999元。

高帝本田服務華人已有40多年，深知華人買車時的需求，超大展示廳、休閒區、服務區及等候室外，在硬體方面有最多的存貨，讓買車族馬上可選到喜歡的車款及顏色。

高帝本田表示，無論任何車款，買車還是租車，他們都可幫助客戶拿到好價錢，並有完好的借貸計畫可以幫助無信用的客戶及新移民省錢。

另有超過1000輛新車及二手車供選擇。為服務新老購車者，車行還特別成立了保險部門，Allstate的經紀人Vicky李及Venda溫，無論是週末還是假日或晚上，都可以優惠，好的價格購買到保險。

高帝本田Goudy Honda地址是1400 W. Main Street. Alhambra，電話626-576-1114，指名找華人部業務代表或Pete曾經理，享受特價。