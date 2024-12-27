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華美假期 推火車遊秦嶺絲路南疆16天

洛杉磯訊

隨著中國火車技術的迅速發展，越來越多人希望體驗不同火車速度之間的差異。中國的火車技術已獲得國際認可，那麼華僑是否也能親身感受各類型火車的獨特魅力？如何能夠輕鬆實現無縫銜接各種火車的搭乘體驗，並沿途欣賞壯麗風光？

華美假期推薦中國經典火車旅遊線路—「秦嶺絲路南疆行」。該線路途經壯美的秦嶺山脈、色彩斑斕的張掖地質公園、嘉峪關、敦煌莫高窟、中國最大淡水湖博斯騰湖，以及充滿神秘氣息的天山峽谷與天池等景點。

此次行程從北京出發，至成都結束，全程包括乘坐動車、高鐵、動臥與觀光列車，全面體驗G字頭、K字頭與Z字頭的不同火車型號。白天可在火車上欣賞沿途美景，夜晚入住五星級酒店，有效提升旅行的舒適度。全程配備24小時管家服務，行李員負責行李安排，導遊與地陪等服務人員全力確保旅遊品質。

行程中特別安排穿漢服遊覽大唐不夜城，彷彿穿越時光，重溫西域絲綢之路的歷史場景。此外，還安排到當地居民家中親手製作食品「打饢」，並與葡萄溝的家庭互動，深入體驗新疆地區的風土人情。

全程16天，費用包含機票為2999元加稅，出發日期為4月7日，可選擇付費延住臺北或返回家鄉。僅此一團，涵蓋海、陸、空的全方位絲綢之路探索體驗。報名熱線：626-340-4300（格格），公司地址：26060 Acero #213, Mission Viejo, CA 92691。

觀光 新疆 機票

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