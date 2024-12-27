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Lotus「通暢型」智能衛生座 第2台半價月底截止

洛杉磯訊

日益普及的Lotus「通暢型」智能衛生座（見圖），天氣轉冷，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾。美國Lotus「通暢型」智能衛生座，折扣又來了，現在購買通暢型智能衛生座，買一台第二台半價，省到賺到，優惠12月底截止。

Lotus「通暢型」智能衛生座每个家庭、個人、長滿痘痘的年輕人、患有痔瘡及長期便秘者、長者都需要，一句話老少皆宜，成為不同年齡層歡迎的原因之一。功能超強、品質優秀、服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點。

美國Lotus通暢型智慧衛生座，利用世界首創的聚合水流專利技術， 透過特殊設計的噴頭產生高聚合水柱，以純自然方式順利通便，清潔直腸，讓每一天都可以順利通暢，內外乾淨，全身清爽。強力聚合水流，幫助解決排便困難。按摩沖洗間歇式柔緩水流，清洗的同時放鬆肌肉。便後沖洗告別傳統紙張無法擦乾淨的困擾，水流沖洗更健康舒適。女士清洗針對女士生理結構設計，如廁時清洗隱私部位。

Lotus現全面代理TOTO產品，並成為TOTO的授權經銷商。全面代理兩大品牌包括Neorest，Washlet和相關的衛浴產品，三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St AndrewPlace, Santa Ana。

爾灣電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

蒙市店位於500 N. Atlantic Blvd #163, Monterey Park（時代廣場）電話626-656-6138。

聖蓋博店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗99大華超電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。

Brea Mall，2106 Brea Mall, Brea, CA 92821 714-784-6158

聖蓋博 爾灣

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