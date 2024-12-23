榮獲十五國著名鋼琴家高度推崇黃學文調音師 聖誕音樂會

2024聖誕音樂會，在德國 鋼琴城舉辦。學生家長及老師們，歡聚一堂，共同見證溫馨特別的聖誕音樂盛會。天普市長文尚丞親臨支持，在座每位有幸親耳聆聽了文市長的鋼琴演奏，精湛的表演增添了學生們對學習音樂的魅力。

天普市長文尚丞與黃學文調音大師接受采訪

榮獲十五國著名鋼琴家高度推崇的黃學文調音師，在德國鋼琴城舉辦聖誕音樂會，由不同年齡層的學生參加表演。第一個表演的是一位盲人女孩，她在不能看譜的情況下，演奏了Jingle bell，受到在場的一片掌聲。本次演出是孩子們努力與成長的見證，離不開老師的教導和家長的支持，願優美的旋律帶來節日的喜悅。

左起 主持人Olivia Li, Yuki , Wendy Li

2024聖誕音樂會，由榮獲德國、俄羅斯 、中國、美國、波蘭、英國、澳洲 、挪威、比利時、阿根廷、阿美尼亞、保加利亞、韓國、墨西哥、菲律賓等十五國著名鋼琴家高度推崇的華人 調音師黃學文策劃並主持，是一場極富感染力的音樂盛宴。

黃學文是鋼琴界備受尊崇的調音大師，加州 第一位獲得史坦威調音技師藝術家文憑的調音師，曾為德國、俄羅斯、中國、美國等國的頂尖鋼琴家提供調琴服務。他的卓越技藝甚至受到許多好萊塢電影公司及洛杉磯大型劇院的青睞，被譽為鋼琴調音界的「李小龍」。

黃學文調音大師與Yuki接受采訪

黃學文榮獲鋼琴傑出行業精英獎和世界卓越華人成就獎。該琴行有最高品質的Steinway、Bosendorfer、Yamaha、Kawai等世界名琴。另有小提琴、管樂等中西樂器出租，出售，舊換新，高價收購舊鋼琴、小提琴等。

在教學方面美國國際音樂藝術學院也取得了可喜的成績，近年來派出多個學生參加鋼琴比賽和考級均屢獲佳績。有鋼琴、小提琴、吉他等課程。

黃學文表示，他將繼續致力於推廣鋼琴音樂藝術，舉辦更多的大師班和音樂會，並期待在未來為更多孩子提供高水準的音樂教育。音樂會為社區注入了濃厚的節慶氣氛，成為聖誕節前的文化盛事。

家長誇獎負責人黃學文及太太，認真負責，家長表示，家裏有2個孩子都在這裡學琴，兒子學鋼琴，女兒學小提琴。在理解二個孩子的特點及程度後，安排專業適合的老師教學，根據孩子們的情況及潛能，制定教學課程，培訓方案，孩子們的演奏技巧得到了很大的提高。

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