公立高中排名第二，Troy High School 跨學區對外招生 1月考試

橙縣 富樂頓特洛伊高中(Troy High School , Troy Tech)，加州公立高中排名第二，因優質教育遠近知名。現開放對富樂頓學區 以外學生招生，可跨學區，想要就讀該高中，一年只有這一次機會。學生需要提前通過考試，該項考試對外開放，考試日期2025年1月11日，18日及25日。學校信息夜2025年1月15日 ，下午5點。

富樂頓特洛伊高中是一所綜合性，免學費的公立高中，測驗涵蓋八年級數學和英語內容，形式包括多項選擇題和英語論文。自1986年開始推出Tech Magnet Program大力發展科技教育，至今超過30多年歷史，科技班學生獲獎無數，該校近40％學生是亞裔。全國最佳公立高中排名第32位，全國最佳 STEM 高中排名第 39 位，3,770 個AP考試，通過率92% ，2023年橙縣最佳公立高中排名第 1。

特洛伊科技班課程（Troy Tech Program）分為四年，特洛伊科技班課程從九年級開始先修大學預修電腦科學原理課程，10至12年級再細分為不同方向。特洛伊銜接課程有電腦科學，網絡防禦，工程，，媒體，商業，政府領導力等。這些課程以大學預修（AP），國際學士（IB），優等班（榮譽），雙重學分（Dual Credit），證書（Certification）等方式進行。

學生完成以科學、技術、工程、和數學為基礎的四年科技班課程後，12年級的時侯還需要完成150小時實習，可以是在公司實習，或跟著大學輔導教授。每年暑假，超過400位12年級學生得到實習學分，而這個學分對申請大學有競爭優勢。

該校表示，2023年讀完特洛伊科技班的98％學生都能進入大學，77%的學生進入加州大學 ，該校畢業生進入加州理工學院、和南加大 （USC）錄取率，比全國高25％，柏克萊加大 錄取率比全國高21％，史丹福大學錄取率比全國高5％。

該校科技項目（STEM）在全美排名前茅，特洛伊高中近70％學生都會進入科技班項目學習，已培養無數優秀學子。學生組隊參加校外比賽，成果傲人。

Troy Tech 歡迎所有八年級申請者，此頁面的捷徑：applicants.troyhigh.com。學校地址2200 E.Dorothy Lane, Fullerton, CA 92831，如有任何疑問，可發送電子郵件至 [email protected] 或電 714-626-4425洽詢。