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求學不忘奉獻社會 中國學子獲總統獎、國會獎

洛杉磯訊

作為一個海外出生的學生，想在競爭激烈的美國名校獲得成功，除了學習成績優異外，一定要在高中期間某些方面表現突出，並且需要有關懷社會，服務人群的情懷，來自中國的一位學子James Chen（圖中著黑衣戴眼鏡），在揮灑汗水之後有了收成，先後獲得兩個美國總統獎和國會銀獎。

其中總統教育獎（PEAP），是為獎勵在學業上表現優異的學生，以鼓勵其追求卓越！總統志願者服務銀獎（PVSA），這是為一年內志願服務達到一定小時數的個人頒發的表彰。國會銀獎，則是提供年輕人通過志願服務、性格培養和健身目標實現潛力的機會。

就讀橡樹基督學校的James Chen同學，通過辛勤的努力，榮獲以上三個獎項，同時獲該校John Huffman頒發人文學科與服務成就獎。校方負責人表示：陳同學花大量時間作為自願者參與公益活動應受肯定，社區服務不僅可以從中衡量該學生的領導能力，還能展現學生回饋社會的熱情。

此外James還參與哥倫比亞大學商學院、哥倫比亞國際模型創業大賽，在500支隊伍中脫穎而出，入圍了決賽並獲得哥倫比亞大學商學院頒發獎學金。James 並且與團隊成員合作，計畫並展示了一個早期資本創業項目，這是一個為Minecraft遊戲開發者提供尋找伺服器的線上平臺。

他的下個目標將投身在線零售平台建設與參與全國經濟競賽，還有籃球賽事，力爭獲加州音樂教師鋼琴協會三級認證，他並且對Thinkorswim 股票模擬等有著濃厚興趣。

James曾參與的公益活動及其他志願者的服務包括：(一)帕薩迪納劇院志願者，擔任場務，學習市場推廣、廣告、團隊合作、舞臺製作過程，以及如何應對突發狀況。並為觀眾提供幫助，包括安頓老人及殘疾人，分發節目單等。(二) Arroyo Conejo步道保護活動，協助環境保護，通過清理公園、山脈等公共區域的垃圾，保護自然環境。(三)帕薩迪納交響樂團志願者，幫助老人入座，搬運行李，並與約40名志願者一同合作。

最後他表示未來將堅持參加課外活動和學區服務，關注環境保護和可持續發展，以及中美跨文化交流，其什大學的目標是進入UC 加大以及南加大USC學習，主修非政府組織與社會變革，期許在社會學、公共政策和國際關係和發展等學科有所建樹，邁向人生一個又一個高峰。

哥倫比亞大學 南加大 加州

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