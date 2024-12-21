加州首重選舉安全 上網可查投票權

作者：加州 州務卿韋伯博士（Shirley N. Weber, PhD）

加州要在此自信地表示：加州對選舉法律做出的重大改革和擴大投票 權的程度，比美國其他任何一州都多。

正當我們明年準備慶祝《投票權法》實施60週年之際，這項成就的意義更顯重大。這項具有里程碑意義的立法消除了我們國家數十年來壓制、恐嚇和剝削無數選民投票權的長久歷史。

我的父母是佃農出身，他們在吉姆．克勞時代的美國南方被剝奪了投票權。在從阿肯色州霍普搬到洛杉磯之前，我的父母，大衛和米爾卓德．奈許不被允許投票。我的父親在他第一次登記成為選民之前，已是一名有育有六個孩子的成年人，而他直到來到加州，才第一次有機會行使這項憲法權利。

身為加州州務卿，我非常重視這些年來我們取得的進步。我和我的同仁們把確保我們的選舉安全、自由、公平、人人有投票權，視為神聖的義務。因此，在我們於12月13日認證今年的選舉結果之前，我們採取了一系列措施來確保每張選票都獲得統計，同時確保我們計算選票的過程是值得信任且不受干擾的。

為了確保這項工作能順利在最後期限前完成，加州要求所有58縣的選舉官員在特定日期之前提交正式選票統計結果，今年這個日期是12月6日。

根據法律，本州每一位符合資格的選民都會收到一份郵寄選票，這項作法可確保所有登記選民都能行使其投票權。

無論是將選票投入指定的選票收集箱、用郵寄方式寄出或是親自前往投票站投票，您的選票都是安全無虞的。同時，我們還提供「我的選票在哪裡？」（Where’s My Ballot?）的工具供選民使用，選民只要上網登記，就可以透過簡訊、電子郵件或語音電話收到有關其選票狀態的通知。如欲了解更多訊息或登記，請將此網址貼到您的網頁瀏覽器中：https://california.ballottrax.net/voter/

加州選民透過郵寄方式寄出的選票是受到保護的。美國郵政 服務局與加州政府合作，確保選票能準時送達選務處。所有合格選民的郵寄選票都裝在已付郵資的信封裡，以普通郵件形式寄送。

選舉安全是我們的首要任務。我們的投票權是我們民主的基礎，這正是為什麼我的辦公室設計並執行了這項計劃來支持這項承諾。如欲獲得更多訊息，請前往以下網址：https://www.sos.ca.gov/elections/election-cybersecurity

此外，加州還採取了預防措施，來確保我們使用的投票技術能維護我們選舉的安全，並保護每個人投出的選票。

例如，縣級投票系統並未連接網路，以免它們遭受網路威脅；定期進行嚴格測試，確保投票系統以最佳狀態運作；只有獲得授權的人員才有權力使用這些系統。

工作人員還必須接受有關網路釣魚和網路安全的訓練。

加州的中央選民登記系統VoteCal也是我們的工作重點。這個系統會定期更新，用作各縣驗證選民簽名的資源。

加州也在所有計票地點提供安全措施，並確保郵寄選票收集箱受到保護和監控。

所有選舉過程也會在特定時間對外開放觀看。

對身為加州州務卿的我而言，沒有什麼事比捍衛我們的民主更重要。我致力維護人們的投票權，並透過實施加州人和所有美國人可以信任、尋求指導和寄予希望的政策和做法，領導本州維護最高民主標準。

如果您有任何問題、想報告有關選舉的事件或違規行為，可致電加州州務卿辦公室，電話是1-800-345-Vote。如欲索取更多資訊，可上加州州務卿辦公室網站www.sos.ca.gov，或前往以下州務卿辦公室社群平台：

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