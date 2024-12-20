KIA喬治亞廠 組裝2025 EV9全電動SUV

Kia北美和Kia美國總裁兼法人SeungKyu (Sean)Yoon很在喬治亞州西點組裝工廠揭幕。(業者提供)

Kia Georgia在喬治亞州 西點組裝工廠，全電動2025 EV9三排SUV 正式組裝，這是喬治亞州組裝的首款上市銷售電動車 。該車由Kia北美和Kia美國總裁兼法人SeungKyu (Sean)Yoon揭幕，然後由喬治亞州州長Brian Kemp和Kia喬治亞州生產副總裁James Watson駕駛離開生產線。

Kia喬治亞州廠現在裝配線上組裝的是屢獲殊榮且日益流行的SUV系列：包括Telluride、Sorento和Sportage，現更加入EV9。這是耗資超過2億元的擴建計畫的最終成果。

Yoon表示，Kia有望在未來幾年成為電動車領域的領導者，在獲得了「年度世界汽車」、「年度世界電動車」和「北美年度多功能車」等享有盛譽的榮譽之後，EV 9將在Kia Georgia團隊成員們的雙手下進行打造，續寫下生產屢獲殊榮、知名車型的故事。

Kia Georgia總裁兼法人Stuart Countess回顧15年前，第一輛Kia汽車於2009年11月16日從同一條裝配線上完成的情景，同時肯定了Kia Georgia團隊的付出。他說，Kia Georgia團隊將繼續保持強大，相信要將挑戰轉化為機遇，很高興有機會將Kia的旗艦電動車添加到喬治亞工廠，並帶領Kia Georgia進入這個新時代，在西點廠一如既往地高質量完成組裝世界頂級車輛。