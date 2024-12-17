Tokyo Central 日本超市在托倫斯開設第二家旗艦店

Tokyo Central 日本 超市托倫斯開第二家旗艦店日前隆重開幕，托倫斯市長陳光豪（George Chen）、市議員Jon Koji 、Asam Sheikh、日本駐洛杉磯大使館 經濟領事Ryuta Suzuki、Tokyo Central 的北美總部（Marukai Corporation）總裁Koichi Toyo，日本總公司Pan Pacific Retail Management (PPRM)海外事業執行官Yosuke Shimanuki 皆出席開幕。現場有日本太鼓表演，更有超過500人的熱情中外民眾一早就排隊等待進入搶購，為該超市開幕，帶來好彩頭。

Tokyo Central新店佔地22,150平方英尺，是該公司在托倫斯的第二家分店，也是全美第12家門市。目前，東京超市在美國已擁有11家門店，並計劃於2025年繼續擴展市場。

Tokyo Central以進口日本優質商品為特色，包括各類食品、各種生鮮蔬菜、魚、肉。更有現做的冷、熱食的壽司及日本便當。還有從彩妝到居家用品、健康產品及其他特色商品應有盡有。在托倫斯PCH店內，還開設了Vanshow壽司酒吧餐廳，提供新鮮正宗的日本料理。

Tokyo Central總裁Koichi Toyo表示，非常高興在距東京近9,000公里的洛杉磯開設第12家東京超市。除了進口的日本商品，還提供本地採購的產品，並將日本的熱情好客與洛杉磯的友善服務相結合。Tokyo Central 專營日本特色食品及生活用品的一站式購物天堂。以‘顧客至上’為宗旨，期待與社區分享獨特的Tokyo Central 購物體驗。

Tokyo Central 的母公司更是許多去日本遊玩的旅客必去朝聖的採購勝地「唐吉訶德」（Don Quijote）所以在Tokyo Central也可以採購到「唐吉訶德」的產品，不用舟車勞頓的到日本去消費。

Tokyo Central托倫斯PCH店位於3665 Pacific Coast Highway, Torrance, CA 90505。