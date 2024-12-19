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長榮航空首入選DJSI、奪S&P Global CSA最高分

洛杉磯訊
長榮航空2024年首次入選「新興市場指數(DJSI Emerging Markets Indices)」成分股，並在標普全球企業永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment)中獲得全球航空業的最高分，深獲國際肯定。(業者提供)
長榮航空2024年首次入選「新興市場指數(DJSI Emerging Markets Indices)」成分股，並在標普全球企業永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment)中獲得全球航空業的最高分，深獲國際肯定。(業者提供)

2024年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)公布評選結果，長榮航空今年首次入選「新興市場指數(DJSI Emerging Markets Indices)」成分股，並在標普全球企業永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment)中獲得全球航空業的最高分，展現長榮航空在永續發展領域的努力深獲國際肯定。

道瓊永續指數是全球投資機構的重要參考指標，也是國際間最具指標性的永續發展指數之一。每年，該指數會透過企業永續評鑑，評估企業在環境、社會、公司治理三大面向的ESG表現。2024年全球超過13,000家企業參與評鑑，涵蓋62個產業別，長榮航空於全球61家受評航空公司中脫穎而出，獲得航空業最高的ESG評分。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空於今年的標普全球企業永續評鑑榮獲全球航空業第一名，同時首次入選DJSI新興市場指數成分股，這是對公司ESG企業永續治理績效及全體員工努力高度肯定，未來我們將會持續以行動落實ESG，並為社會及企業創造長期價值」。

在此次評鑑中，長榮航空於環境與社會面向題組均獲得第一名，其中「透明度與永續報告、風險管理、供應鏈管理、環境政策與管理系統、能源管理、包裝材、氣候策略、飛航安全、顧客關係、隱私保護」共10項指標，亦取得產業最高分，顯示長榮航空在多方面的卓越表現。

永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)是航空業實現脫碳目標的關鍵，並被視為達成2050年淨零碳排放目標的重要路徑。長榮航空積極推動減碳永續行動，去年8月於東京羽田至台北松山的客運航班上，使用混合比例達40%的永續航空燃油。本年度亦於日前韓國仁川至桃園國際機場的航班上，使用混合比例達30%的永續航空燃油，全程減碳量約14,000公斤，以實際行動展現投入環境保護的決心。

長榮航空的永續發展成果近年屢獲國內外獎項的肯定，近期更榮獲2024年台灣企業永續獎(TCSA)中《台灣十大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》及4項單項績效獎，和2024第七屆全球企業永續獎(GCSA)的《永續報告書獎–銅獎》肯定。展望未來，長榮航空將持續推動各項ESG行動方案，深化永續創新作為，為全球航空業與社會的永續發展貢獻一己之力。

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