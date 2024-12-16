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鋼琴大師Roza，親臨德國鋼琴城，為學生一對一指導

洛杉磯訊
蕭邦音樂學院院長鋼琴大師Róża Kostrzewska Yoder
蕭邦音樂學院院長鋼琴大師Róża Kostrzewska Yoder

蕭邦音樂學院院長鋼琴大師Róża Kostrzewska Yoder ，日前親臨德國鋼琴城，為這裏的學生們提供與國際頂尖大師直接交流的機會。

鋼琴大師Roza與 負責人黃學文
鋼琴大師Roza與 負責人黃學文

德國鋼琴城負責人黃學文表示，未來會繼續舉辦類似高規格的音樂交流活動，為更多人打開藝術的大門。更感謝蕭邦音樂學院院長Rosa的支持，這次的合作只是一個開始，將來會有更多更深入的音樂交流與藝術合作。

Róża以最高榮譽畢業於波蘭華沙肖邦音樂學院，師從Bronislava Kawalla、揚·埃克爾（蕭邦國際鋼琴比賽評審團前主席）、Daniel Pollack、Antoinette等。Róża在鋼琴音樂節擔任導師，與Dina Joffe（蕭邦國際鋼琴比賽二等獎得主）、Natalia Troull（柴可夫斯基比賽二等獎得主，Pavel Nersessian（都柏林國際鋼琴比賽一等獎獲得者等同儕合作授課）。

鋼琴大師Roza 為學生指導
鋼琴大師Roza 為學生指導

這次大師班不僅是一場教學活動，更是一場音樂藝術的思想碰撞，希望激發學生對音樂的熱愛，尤其是在鋼琴演奏和音樂表達方面有所啟發。活動不僅為參與者提供專業上的提升，也引領更廣大的大眾欣賞及高雅藝術。

學生及家長們都非常珍惜這個難得與鋼琴大師面對面交流機會，透過現場示範和一對一指導，幫助學生深入理解作品的內涵和演繹方法，肢體的放鬆及運用。 透過對作品進行深入分析，也為學生們帶來全新的音樂視野與靈感，提供了寶貴的學習機會。

負責人黃學文就接受采訪
負責人黃學文就接受采訪

負責人黃學文介紹說，學鋼琴對孩子有許多好處，涵蓋智力、情緒、社交和身體發展等多方面。鋼琴學習結合了視譜、手指協調和節奏感，有助於刺激大腦的發育，尤其是左右腦的平衡發展，同時也能提升記憶力。

每天堅持練琴有助於孩子學習規劃和管理自己的時間，從而形成良好的學習習慣。彈鋼琴需要手指靈活、手眼協調，同時腳也要踩踏板，這些動作可提高孩子的精細運動能力和整體協調性。

鋼琴大師Roza與學生們
鋼琴大師Roza與學生們

鋼琴是一門藝術，學習過程中，孩子能感受到音樂的美，逐漸培養藝術修養和美感能力，也為創造力的發揮提供了平台。透過學習和演奏，孩子在克服困難、表演成功後會感到自豪，增加自信心，同時學會面對和解決問題。

德國鋼琴城電話626-757-1098，地址9579 Las Tunas Dr. Temple City.

德國

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