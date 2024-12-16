三大傑出律師事務所 共享法律服務平台 帕薩迪納隆重開業

剪綵儀式，左起楊安立律師、貝克律師、李想律師

由貝克律師事務所(Becker Law Group)、楊安立律師事務所(Yang Law Offices)和李想律師事務所(Law Offices of Sabrina Li) 聯手打造的Triad Law Center，於日前舉行了盛大的開幕慶典。國會議員趙美心代表、加州眾議員 方樹強、前加州眾議員伍國慶、蒙特利公園市 副市長吳紹榮、市議員饒影凡、前市長林達堅，聖蓋博 市候任市議員赫喬治以及帕薩迪納商會以及多位政商界知名人士上百人到場祝賀鼎力支持。 Triad Law Center展示了其如何將共享法律工作區與多功能活動空間融合，匯聚三家傑出律師事務所的資源和專長，打造高效、全新法律服務平台。

加州眾議員方樹強頒發賀狀

貝克律師事務所的創辦人 Todd Becker 強調了Triad Law Center帶來的優勢：Triad Law Center 是我們共同願景的實現。透過結合各自的專業優勢，為客戶提供無與倫比的法律支持，同時為整個帕薩迪納社區創造了一項重要資源。

蒙市議員饒影凡和貝克律師、楊安立律師、李想律師

楊安立律師事務所創辦人楊安立律師提到合作的便利性與社區影響表示：此次合作將多種專長結合在一起，使高品質的法律服務更加便捷和高效。很榮幸以團隊合作的方式為帕薩迪納提供服務，滿足多樣化的法律需求。

李想律師事務所創辦人李想律師表達了對合作的期待：致力於協助客戶實現他們的美國夢，針對即便是最為複雜的移民 案件，也能提供有效的解決方案。李想律師加州律師協會認證的移民專家，2024年該事務所在Inc. 5000 排名全美法律行業第15名，見證了卓越服務得到了廣泛認可。

左二起營運經理Casandra Villatoro，貝克律師、楊安立律師、李想律師

在活動期間，李想律師事務所營運經理 Casandra Villatoro 與客戶進行互動採訪，客戶對李想律師事務所專業精神、敬業態度和傑出記錄給予高度評價。

Triad Law Center中心致力於服務社區及其周邊更廣泛區域，透過創造一個協作環境，使得三家傑出的律師事務所能各自為客戶提供最優法律解決方案，並致力於成為帕薩迪納及其周邊社區中值得信賴的法律資源。

Triad Law Center 中心，位於388 Cordova Street, Suite 100C, Pasadena, CA 91101，

貝克律師事務所電話626-777-7700；楊安立律師事務所電話1-877-492-6452；李想律師事務所 電話1-626-800-4820。