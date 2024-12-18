昌興珠寶限時限量特惠70% 來店送精美月曆

昌興珠寶佳節回饋活動來了！特設專櫃、限時限量、部分產品高達70% OFF驚喜價酬賓，機會不容錯過。歲末贈禮，為摯愛甄選一款首飾或名錶，以流光溢彩紀錄珍貴時光，以匠心獨具彰顯獨特品味。昌興珠寶亦備妥2025年精美月曆來店禮。

CHANEL高級珠寶Coco Crush系列（見圖）以精緻細膩的精雕工藝，在戒指、手環、項鍊上創作Matelassé菱格紋圖騰交織的設計，正是CHANEL品牌的經典標誌之一，備受時尚名人及明星喜愛，更掀日常配戴混搭珠寶風潮，進一步詮釋了疊搭的藝術魅力。昌興指出，活潑的菱格紋項鍊與耳環，隨著身體姿態律動，搖曳生姿。無論是寬版、窄版，或鑲鑽款式，都能滿足不同品味追求，展現高雅與奢華的氣質。

讓每一枚腕錶都承載著溫情時刻與永恆祝願，昌興推介，義大利 腕錶品牌寶格麗(Bvlgari)以風格大膽和色彩鮮豔聞名於世，其標誌性的Serpenti系列腕錶，獨具匠心，婀娜妙曼的靈蛇設計獨步於世，彰顯當代女神卓然風姿。瑞士名錶歐米茄(Omega)海馬系列Aqua Terra腕錶，不僅展現海洋主題的優雅與活力，還融合了歐米茄在高精度製錶領域的最新突破。

Gucci腕錶以其獨特的設計風格、精湛的工藝和奢華的細節而聞名。著名品牌Tiffany & Co以經典優雅風靡全世界，Atlas Cocktail鑽石腕錶將經典設計與奢華工藝完美結合，以Atlas羅馬數字為核心設計元素，同時融入璀璨鑽石的點綴，是優雅與現代風格的典範。

伯爵(Piaget)將精湛工藝與無限創意融入每一枚腕錶作品中，Possession系列女士腕錶以旋轉圓環為靈感，設計結合玫瑰金和鑽石，玩味十足。伯爵Polo男士腕錶1200S超薄鏤空機芯，富有動感的精鋼錶殼，為經典設計增添時尚氣 息。

昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博 店（全統廣場）位140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，羅蘭岡店（香港廣場）18436 Colima Rd., # A，電話(626)810-8883，網覽www.chonghing.com。