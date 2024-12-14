速勝貸款 提供快速過橋房屋貸款計畫

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準備實現房產夢想， 速勝貸款 (IBIS Financial)提供為期一周的過橋貸款計畫，過橋貸款旨在迅速提供投資 下一處房產或改善現有房產所需的資金。可抵押物業包括：住宅、商業地產、土地，涵蓋全美範圍。即使現已有貸款，速勝貸款也可提供第二、第三順位貸款，無需信用查詢，不需評估房產價值，貸款可採用美元或人民幣支付。

無論是想投資現有房產，還是企業需要迅速現金流，均可提供高達房屋價值70%的現金，即使已有抵押貸款，還可提供與現有抵押貸款同時使用的第二筆貸款，放在已有貸款後面。 此外，如果希望快速購買新房產，可以提供過橋貸款，助一周內完成交易。之後還可在交易完成後進行再融資 。

美國購房貸款的「過橋貸款」解決方案：Wrap Around Loan，在為客戶辦理貸款的過程中，有些客戶首付只有10%，但又急需現金來購房。此時，如果客戶擁有其他房產，速勝可利用過橋貸款一次性解決購房和再融資問題，用多套房屋淨值做一個貸款，幫助及時搶購心儀心房產。承諾5天放款，無需評估，無需信用查詢，操作簡便迅速，節省寶貴的時間和手續費。如果只需取出資金或進行淨值貸款，可以將擁有的多處房產合併成一筆貸款，免除Escrow和Title的費用。

更多詳情可電626- 620-3818，地址77 Las Tunas Dr #204, Arcadia, CA 。網址www.ibisfc.com，YouTube：www.youtube.com/@ibisfinancial。