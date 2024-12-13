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暢小平婚姻介紹中心 21日辦豪華聖誕單身餐舞會

洛杉磯訊

有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於21日週六晚7時開始，舉辦一場豪華盛大的聖誕節單身餐舞會。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，入場門票40元，需預先報名。

此次感謝龔先生贊助21日的Party，特別優惠前20位女性半價，每人20元。當天精心準備了豐盛的聖誕節大餐，Ballroom Room內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，拓展交友圈，也豐富生活。

現場有專業DJ、歌星現場演唱、豪華大ballroom，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質單身朋友，可參加用心經營的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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