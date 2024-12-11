大莊家攜手威尼斯人 互惠雙方顧客

大莊家賭場度假村。

「大莊家賭場度假村」攜手「拉斯維加斯威尼斯人度假酒店」於近期共同宣佈簽署重磅合作協議，這份協議前所未有的為位於南加州 的美國印第安原住民賭場度假村與位於拉斯維加斯的賭場企業建立合作夥伴關係。

「大莊家賭場度假村」由印第安原住民Pechanga族人擁有並經營，毗鄰加州特曼庫拉酒鄉，在這次簽署的協議中，「大莊家」與「拉斯維加斯威尼斯人度假酒店」將共同向雙方的賓客提供星級福利 待遇、多項便利設施及賭場俱樂部專屬會員獎勵。「大莊家賭場度假村」及「威尼斯人度假酒店」的賓客將可分別獲得兩家賭場度假村提供的獨家專屬活動邀請、超值優惠及特價專享福利。這份合作協議亦將為「大莊家賭場度假村」的賓客再次帶來全新且無與倫比的專屬酬賓體驗。

「大莊家賭場度假村」為整個南加州地區與各大知名主流球隊及比賽場館建立合作夥伴關係最多的賭場度假村。「大莊家」賓客可入場觀看及受邀參與「洛杉磯 湖人隊」、「洛杉磯快船隊」、「洛杉磯公羊隊」、「洛杉磯閃電隊」、「洛杉磯天使隊」及「聖地牙哥海浪隊」的比賽，以及在Pechanga Arena San Diego競技場、SoFi Stadium體育場及新建的Intuit Dome球館舉行的各類演出及活動。與「威尼斯人度假酒店」的新合作協議簽署後，「大莊家」賓客將獲得北美最大度假村的酒店客房、演出表演、私人派對及更多便利設施的專享權。與此同時，「威尼斯人度假酒店」的賓客也將在「大莊家賭場度假村」獲得相應的福利待遇。

大莊家發展集團主席Ken Perez表示，該團隊始終致力於尋找每個機會為賓客提供獨到、豪華且無與倫比的至尊度假體驗。「威尼斯人」在拉斯維加斯的酒店服務業及賭場業都有極高的威望且廣受歡迎，因此，我們對這項全新的合作夥伴關係感到由衷的期待。