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麥當勞McRib Caroloke Bus洛城報佳音

洛杉磯訊

麥當勞(McDonald’s)本週末在洛杉磯首次舉辦麥助三明治卡拉OK雙層巴士(McRib Caroloke Bus)，以慶祝假日季節和標誌性三明治的回歸。

McRib雙層音樂巴士有客製McRib動畫LED，來自澳大利亞的菲律賓歌手兼詞曲作者Ylona Garcia透過與遊戲集體100 Thieves和唱片公司88Rising合作，迅速在美國確立了自己的地位。 有趣的事實：她也是麥當勞的前員工。 蒂芙尼·戴，一位來自堪薩斯州的新興歌手兼詞曲作者，最早在社交媒體上成名。 她即將發行首張專輯，並開始她的第一次美國巡演。 McRib Caroloke合唱團，一個由當地人才組成，公開合唱和獨家表演。另外還有McRib Caroloke合唱團和特別嘉賓將表演魔改過的傳統聖誕經典歌曲的“McRibified”版本，包括“Deck the Buns”、“O McRib Sauce”、“We Wish You a Tasty McRib”。 歌詞將顯示在公共汽車側面的LED螢幕上，讓觀眾一起唱歌，加入樂趣這是一次旅行頌歌和卡拉OK體驗，慶祝期待已久的標誌性三明治的迴歸。

麥當勞 洛杉磯 堪薩斯州

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