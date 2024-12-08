探索印尼旅遊 Unexplored Indonesia

由印尼觀光 局贊助，Unexplored Indonesia 前所未有的探索印度 尼西亞 目前在洛市中心舉行。印尼洛杉磯大使館 文化資訊主任表示AfIna Burchanuddin， 印尼不僅僅是只有巴厘島。印尼是一個有7300個島嶼充滿令人驚豔，多元文化的國家，可能有大部分人從未聽說過的隱密景點的所在地，但肯定會愛上它。

活動主辦人Ganesha Baskara Putra表示這不僅僅是令人歎為觀止的風景；印度尼西亞還提供令人垂涎的美食和獨特的文化傳統，既迷人又令人難忘。 在這特別活動中可以瞥見這一切！ 發現前所未有的印度尼西亞：奇蹟的目的地。活動亮點有工藝品、 誘人的美食飲料有印尼街頭市場的繽紛美食semarang，⁠⁠lemper，sate lilit，ketan serundeng，bakwan jagung 。還有印尼傳統加米蘭管絃樂隊和巴釐式傳統舞蹈。以鋼鐵人電影的啓發創作了熱門歌曲《I Love You 3000》𣁽印尼歌手兼詞曲作者Stephanie Poetri也到埸表演支持。