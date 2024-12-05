托倫斯Tokyo Central日本超市全美第12家門市 12月14日開幕

全美最新的Tokyo Central日本 超市托倫斯旗艦店將於2024年12月14日在盛大開幕，現場將有太鼓表演，並於14、15日舉辦新張優惠活動。地址為3665 Pacific Coast Highway, Torrance, CA 90505。

Tokyo Central是由Marukai Corporation經營的日本超市與零售品牌，多年來以提供進口高品質日本商品而聞名，商品範圍涵蓋食品雜貨、現做和即食餐盒、健康產品，及多種特色商品。深受南加 民眾歡迎。位於Pacific Coast Highway上的新店是Tokyo Central在托倫斯的第二家門市店佔地22,150平方英尺，是其在全美的第12家分店。托倫斯PCH新店將設有Vanshow Sushi&Bar，提供正宗新鮮的日本料理。

Marukai Corporation總裁Koichi Toyo表示，很高興能在距離東京近9,000公里的洛杉磯 地區開設第12家Tokyo Central門市店。除了進口的日本商品外，也提供本地採購的商品，將日本的待客之道與洛杉磯的友好服務結合在一起。Tokyo Central是一站式購物中心，為顧客提供日本特色食品及生活用品。秉持著「顧客至上」的經營理念，期待與社區分享Tokyo Central獨特的購物體驗。Tokyo Central計劃於2025年繼續拓展更多據點。

Tokyo Central托倫斯PCH分店開幕慶祝活動細節如下：12月14日上午10點太鼓表演，活動預約：https://www.facebook.com/events/902519131509213 12月14日及15日開幕週末特別優惠：每天前100名消費滿30美元的顧客可獲贈LOGO紀念禮袋。每天前100名顧客可獲得$10購物禮卡。幸運轉盤遊戲（無需消費即可參加）。商品開幕特賣（詳情請至店內查詢）。壽司及便當八折優惠（每人限購兩份，需使用條碼）。

開幕週末營業時間：上午10點至晚上10點（正常營業時間為每天上午8點至晚上10點）

Tokyo Central致力於為顧客提供全美最豐富的日本商品選擇，從食品、美妝、家電到動漫周邊，應有盡有，帶來獨特的購物體驗。自1965年由Marukai Corporation創立以來，東京中央成為首批進入美國市場的國際日系零售品牌之一。以「顧客至上」為核心經營理念，我們致力於透過優質的日本商品，推廣健康與快樂的生活方式。目前，東京中央在全美擁有11家門市（10家位於加州 ，1家位於夏威夷 ）。Tokyo Central的母公司PPRM（USA）旗下還擁有其他超市品牌，如Gelson’s、Don Quijote和Marukai。

更多資訊，包括分店地址、營業時間及路線指引，請訪問tokyocentral.com。此外，歡迎追蹤官方Instagram（@tokyo.central）、Facebook（@tokyocentralofficial）及TikTok以獲取最新消息。