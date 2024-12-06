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樂活50加攜手鑽石吧高中華裔家長會 手工賀卡送暖

洛杉磯訊

Diamond Bar High School華裔家長會動員DBHS CAPA的義工同學們，每周清掃公園，為社區營造環保、美麗的環境，也培養孩子們服務社區的精神。

金秋時節，會長Jackie、家長Anna及學生CoCo設計並帶領義工同學們以「撿秋天、做賀卡」活動為契機，在清掃公園與社區的同時，將落葉、花草珍藏起來，製作出40多份滿載節日祝福的愛心手工賀卡，通過樂活50加的SCP年長者陪伴志工們，把一張張來自孩子們的節日祝福傳遞到他們陪伴的年長者手中，讓更多社區長者們感受到溫暖和關懷，度過一個難忘的佳節。

樂活50加公益基金會的CEO兼共同創辦人Amanda Lee表示：「特別感謝鑽石吧高中華裔家長會的家長和同學們，利用課餘時間手工製作了40多份精美的節日賀卡。我們的SCP年長者陪伴志工也在收到孩子們的賀卡後，陸續送給他們的鄰居、朋友和陪伴的長者們。更希望通過跨世代義工的攜手合作，能夠拋磚引玉；歡迎更多的社團、學校、甚至企業加入關懷弱勢族群的行列，傳遞強大的正能量，幫助更多需要幫助的人。」

如有興趣參與樂活50加溫暖送愛心的社區義工活動（見圖），或是想加入陪伴志工的行列服務年長者，可去電：1-800-881-3466（請留言）。

華裔 鑽石吧 CEO

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