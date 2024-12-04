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雄獅旅遊遊台、極光團 最低折扣12.8止

洛杉磯訊

雄獅旅遊為回饋廣大旅客支持，推出感恩季專屬優惠，即日起至12月8日報名指定行程，即可享全年最低折扣。

台灣精選環島團，深度探索寶島魅力。「經典台灣環島8日」：兩人成行，第二人現折200元。搭乘藍皮解憂號，暢遊日月潭（見圖）、阿里山、池上稻田、台南古都與台東美景。「經典東部環島3日」：第二人折扣100元，體驗藍皮解憂列車的浪漫之旅，感受花東原民文化與四季花景。「經典西部環島3日」：第二人折扣100元，行程涵蓋高鐵體驗、日月潭遊湖、阿里山森林步道以及安平古都小吃饗宴。

美國與加拿大極光團，捕捉絢爛極光瞬間。美國極光之旅：費爾班極光5日遊：第二人減118元。阿拉斯加雙城極光列車7日遊：第二人減218元。羚羊峽谷一日遊：限時優惠169元起。適用於2024年12月20日前出發。

加拿大極光團：黃刀鎮極光系列：第一、二人每人減80元，第三、四人每人減50元。冬戀洛磯山班夫露易絲湖雙堡5日遊：第一、二人每人減60元，第三、四人每人減40元。冬季洛磯城堡4日遊：第一、二人每人減35元，第三、四人每人減20元。

跨國旅遊驚喜贈禮，凡於活動期間報名2025年1月至6月出發的雙國以上團體行程，皆可獲贈一晚台北凱薩大飯店或同級住宿（標準雙人房含早餐）。

黃刀經典極光系列指定日期優惠：參團黃刀鎮系列行程，享溫哥華往返黃刀機票含一件托運行李，優惠價680元起。

想了解更多資訊，可去電雄獅旅遊美國分公司電話：626-620-1686或626-569-9238，或造訪官網：www.liontravel.us。趁著感恩季，與家人好友一同計劃下一段難忘的旅程吧。

日月潭 阿里山 加拿大

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