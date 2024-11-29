2025年加州健康保險市場四大重要變化：福利升級補助高

2025加州 全保投保開放期已於本月拉開帷幕，明年健康保險 市場將迎來一系列重要變化，投保人將面臨新的保費 變動、補助政策以及醫療網更新。華興保險健保 規劃師建議，面對複雜的保險市場，切勿自動續保，應仔細比較各項福利和計畫，以找到最適合自己需求和預算的方案。

變化一：保費調賬最高15.4%

根據加州全保公佈的數據，2025年保險費率平均漲幅為7.9%。部分地區如蒙特利、聖貝尼托和聖塔克魯茲的漲幅高達15.7%。各大保險公司也有不同費率變化，某些報保險公司也調漲15%，而如果民衆不采取行動直接自動續保，就意味著接受15%的漲價，之後一年也不能再更換計劃。

變化二：補助力度大

明年加州全保依然提供高額補貼，為大多數投保人提供幫助。收入在一定區間内的報稅 居民，依然可以申請到$0保費計畫、$0自付額計劃。比如聖蓋博一家四口，收入6萬2可辦理$0保費PPO計劃；收入普遍較高的北加地區，聖塔克魯茲一家三口年收15萬仍然有機會獲得$0保費計劃；聖何塞一家四口年收$30萬，每月也可獲得上千塊健保補助。

變化三：銀70升級銀73省更多

25年加州全保對銀計劃進行重大調整，領取補助的用戶，原本使用的銀70計劃將升級銀73計劃，不僅看家庭醫生門診的copay從$50降至$30，年度付款上限從$8700直降為$6100，一年差了$2600! 这意味着保险公司会更早开始支付医疗费用，减轻投保人的前期负担。

變化四：銅計劃看診福利提升

在過去，銅計畫的用戶在前三次使用醫療服務時只需支付Copay，之後的看診在沒有達到年度付款上限時，需要全部自己支付。到了2025年，看家庭醫生或緊急照護中心，將不受三次看診的限制，只需要支付copay。不過如果是看專科醫生，而且您在當年有使用過任何看診服務達到三次，還是需要自己全額支付。福利升級的銅計劃對於那些偶爾有小病小痛，但又不想花太多在保險上的朋友們來說，絕對是一個很好的選項。

新的一年罰款制度依舊，每個加州報稅居民如沒有符合要求的健康保險，在來年報稅時就會面臨每個成人$900/年或更高的罰金。因此現下的投保開放期是唯一可以自由購買、變更2025健康保險計劃的時段，沒有身份、無需社安號都可辦理。如希望新的保險在1月1日生效，需在12月底前完成申請。投保開放期的截止日為25年1月31日。有任何問題歡迎撥打626-333-1111咨詢華興保險專業健保規劃師。