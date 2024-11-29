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阿里建築講座落幕ADU掀0成本0風險熱潮

洛杉磯訊

日前阿里建築在洛杉磯舉辦了年終感恩福利專場ADU講座完滿落幕（見圖）。他們於活動中推出多項重磅優惠，如：建ADU不花錢、簽單即贈價值8000元全套家電，還有其他超值優惠低至每平方呎168元起。吸引了眾多當地的房地產愛好者、投資者和家庭屋主參與。現場氣氛熱烈，來賓們對阿里建築的0成本0風險建ADU活動表現出極大興趣和熱情，紛紛踴躍報名，掀起一股建ADU熱潮。

活動中，阿里建築的工作人員詳細介紹了0成本0風險建ADU的方案，並通過實際案例展示了ADU的收益潛力。例如，以聖蓋博1200平方呎ADU為例，其建成後的月租金收益可達約3600元；房屋增值方面，ADU建成估價在35萬至45萬元之間；市場需求強勁，各類客戶均可受益。

阿里建築的金牌置業顧問Chris於會中表示，在加州政府的強力支持下，ADU發展迅速。最新統計數據顯示，2023年加州新增了22,802套ADU，占新建住宅總數的五分之一。加州計劃在2031年前建造250萬套住宅，ADU將成為其中的重要組成部分。抓住政策與市場的雙重紅利，是一項明智的投資選擇。

無論是業主自建ADU或投資者建ADU，阿里建築的專業團隊從設計到施工提供一站式服務，確保項目高效完成並達到高品質標準，協助投資者選擇最優地點及設計方案，確保投資收益最大化。

業主自建ADU，利用後院土地，通過ADU建設獲取租金收益與房屋增值。投資者建ADU，挑選潛力房產和地塊，打造符合市場需求且適應性廣的ADU，通過出售或出租獲得回報。

阿里建築擁有30年建商經驗、1200+成功ADU案例，提供設計至施工的全流程服務，確保項目順利完成。全美多個地區的成功案例證明了其專業能力。他們還提供高品質建材和家居用品，確保項目舒適度與耐用性。

此外，阿里建築在南北加州設有多個線下實體樣板間，可預約參觀，深入了解ADU建設全過程及最終效果。

諮詢電話：普通話626-803-8000或粵語626-505-6888。地址1841 S San Gabriel Blvd, STE D, San Gabriel。

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