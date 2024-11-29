紅藍卡轉換12.7截止 健安保險專員服務

健安保險提醒紅藍卡 年度轉換期將於12月7日截止，如有任何Medicare紅藍卡醫療保險 問題和預約看診需求，可去電健安保險免費電話1-877-542-0289（聽障/語障711）。健安保險營業時間為星期一至星期五，上午9點至下午5點。

健安保險提醒以下三個重要日期：初始註冊期(IEP)是65歲生日前後三個月，這是首次可以註冊加入Medicare。年度註冊期(AEP)是當前Medicare參保人可以在10月15日至12月7日期間添加、刪除或轉換下一年的計畫。特殊註冊期(SEP)，在搬家或失去其他保險承保等情況下，可以隨時更改承保。

Medicare是俗稱的紅藍卡健康保險。符合以下條件的人有資格獲得Medicare。1. 年滿65歲或以上，2. 未滿65歲但有特定殘障，3. 已被診斷出患有晚期腎臟疾病。

健安保險由前著名紅藍（白）卡健保 公司行銷總監及保險專員組成，代理19家紅藍卡產品及藥物保險。他們的保險經紀團隊精通國語、廣東話、及越南語，提供民眾最新和最精確的紅藍（白）卡訊息，會根據需求建議最適合的保險計劃。一通電話有專員到府服務，免費分析各種健保計劃以及指導如何使用健保計劃的福利。

他們於每月都有提供講座，歡迎即將年滿65歲及擁有紅藍（白）卡的民眾參加他們的講座，講座若逢假日將自動停辦。

西區：每週一和週四，上午10時30分在阿罕布拉會員服務中心30 W Valley Blvd，每週三和週五上午9時30分在蒙市德成行122 W Garvey Ave，每週四下午2時在天普市小雅屋5755 Rosemead Blvd。東區：每週一上午9時30分和週五上午10時，在工業市德城行17520 Castleton St，每週三上午10時30分在羅蘭岡凱悅大酒樓1015 Nogales St Ste 126。洛杉磯地區每週五上午9點在金龍大酒樓960 N Broadway。爾灣每週三上午10時30分和下午2時在小雅屋15333 Culver Dr #660。