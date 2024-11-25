鹿角巷 x《我的英雄學院》聯名活動驚喜上線

鹿角巷（The Alley）攜手超人氣動漫 《我的英雄學院》（My Hero Academia），帶來專屬聯名飲品 與限量週邊，全新活動現已登陸鹿角巷羅蘭崗店！

聯名特調飲品：體驗角色的獨特風味

為慶祝這項聯名合作，鹿角巷推出了兩款創意特調飲品，每一杯都蘊含角色的獨特個性與故事背景：

• Uraravity’s Berry Yogurt Frappe

—— 靈感來自麗日御茶子的甜美與活力，酸甜的莓果與濃鬱酸奶完美融合，清新又富有層次感。

• Deku’s White Peach Matcha

—— 以綠谷出久的堅韌與純真為主題，白桃的香甜搭配抹茶的濃鬱，帶來溫柔卻又充滿力量 的口感體驗。

購買任何聯名飲品，即可獲得一張限量聯名卡片，為您的收藏增添獨特紀念！

限量聯名週邊：收藏屬於你的英雄時刻

除了特色飲品，鹿角巷也推出了超值聯名週邊，包括：

• 聯名保溫杯：印有《我的英雄學院》標誌性角色形象，限量發售，售價僅$35。

• 角色貼紙包：多款設計，每包只要$4，讓您的收藏更加豐富多彩。

喜歡動漫與奶茶的夥伴，快來搶購這些限量商品，感受英雄的力量吧！

地址與活動訊息

📍 門市地址：1380 Fullerton Rd., #101, Rowland Heights, CA 91748

⏰ 營業時間：每日開放，時間請查看門市公告。

來鹿角巷羅蘭崗店，加入這場味覺與動漫文化的狂歡吧！無論是打卡拍照還是品嚐美味，都 將為您的生活增添一份甜蜜與熱血。不見不散！