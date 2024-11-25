紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

聯合健康保險在此提醒紅藍卡 受益人及其照護者把握最後時機，為2025年計劃做出選擇、完成註冊。

受美國《降低通貨膨脹法案》的影響，2025年的紅藍卡計劃，尤其D部分處方藥的承保，比往年有重大變化。聯合健康保險的中文團隊能為您講解2025年聯邦醫療保險 計劃和相應更新（例如，醫護提供者網絡，綜合藥物承保內容等），向民眾提供可考慮的計劃選項，滿足多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區已有30年。 歡迎致電或到訪您社區附近的亞裔 資訊中心，讓我們幫助您選擇最合適的計劃並完成重要的健保計劃註冊。

計劃通過聯合健康保險公司或其關聯機構之一提供保險。 對於聯邦醫療保險優惠計劃Medicare Advantage Plan和聯邦醫療保險處方藥計劃Prescription Drug Plan：上述公司是與聯邦醫療保險簽有合約Medicare Advantage 組織，並具有聯邦醫療保險核準的D部分贊助商。 根據本計劃是否與聯邦醫療保險續約，會影響民眾注冊參加本計劃的狀況。福利、配套和/或設備因計劃/地區而異。 限制, 例外情況及/或網絡限制可能適用。

聯合華語專線：1-800-801-1900，天普 市

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