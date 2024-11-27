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聖蓋博希爾頓推感恩節海陸主題餐

洛杉磯訊

隨著感恩節的到來，聖蓋博希爾頓飯店Trinity餐廳行政總廚Jack Huang特地為今年感恩節再次提供受歡迎的海陸主題美味佳餚套餐(Surf & Turf)，以打造一個與家人和朋友共度的難忘節日。

感恩節套餐將於感恩節當天（11月28日星期四）供應，午餐時間為上午11時30分至下午2時30分，晚餐時間為下午5時至晚上9時30分。套餐主菜包括半隻龍蝦，可選搭配經典奧斯卡牛排68元、鮭魚58元或節日風味火雞52元。整套餐點包括脆皮虎蝦沙拉、濃郁松露胡桃南瓜濃湯及南瓜起司蛋糕，從頭盤到甜點，帶來味蕾和口感的完美組合。

除此之外，周末還提供豐富多樣的自助午餐，可以隨心選擇多樣化的美味。行政主廚Jack Huang平日的餐廳菜單同樣展現其烹飪熱情，從歐式風格的煎羊排、香煎整尾鱸魚，到融合東西方風味的燉牛尾，以及深受喜愛的漢堡和披薩，每道料理都經過用心調配。汎亞風味自助午餐於週五至週日，上午11時30分至下午2時供應，價格為每人24.95元。

聖蓋博希爾頓飯店位於225 W. Valley Blvd, San Gabriel, CA。Trinity餐廳就位於希爾頓正門進門右手邊。訂位電話為626-270-2727。

感恩節 聖蓋博 奧斯卡

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