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H Mart桌曆限量兌換 每月一道特色食譜

洛杉磯訊

H Mart超市即日起開始一年一度的「會員桌曆兌換活動」，H Mart將向全美忠實的顧客們免費提供2025精美桌曆（見圖），以此迎接新年。

H Mart表示，隨著新年的腳步越來越近，許多顧客都十分期待這份獨具特色的桌曆。請會員朋友把握時間，帶著會員卡到H Mart超市各分店兌換桌曆。

H Mart 2025年桌曆以全新設計登場，匠心獨具，每月精選一道特色菜譜，融合成繽紛多彩的幸福桌曆。每頁菜譜不僅增添生活靈感，更展現H Mart致力於提供高品質生活的理念，將來自世界各地的美味佳餚帶到美國，與顧客一同分享幸福的家庭時光。

H Mart超市會員憑會員卡至任意一家店鋪，即可兌換精美桌曆一本，數量有限，兌完為止。H Mart陪伴社區超過40年，感謝顧客長久以來的支持與厚愛，未來也將繼續為每一位顧客提供優質的食材與生活用品，衷心祝願大家在2025年事事順遂。

如需更多資訊，請聯繫H Mart超市各門店客服。該公司並特別介紹了H Mart智慧卡：H Mart每年都會與智慧卡會員共用日曆，以共同迎接新年的到來。H Mart智慧卡是真心實意地為會員著想的省錢計劃，1,000點($1=1點)即可兌換$10超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。智慧卡可在所有H Mart分店的客服部免費註冊，或是下載H Mart手機應用網上申請。

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