趙詠華最浪漫演唱會 1月25日洛城募款

趙詠華Cyndi Chao（本名：陳芝卉Chen, Chih-Hui，見圖），來自台灣情歌天后，其歌曲《最浪漫的事》是90年代華語樂壇最著名及經典的情歌代表作品，並且深受海內外歌迷的喜愛及傳唱至今。

甜美的音質及優美的歌聲為趙詠華個人的特色，她也代表了90年代台灣早期經典的國語流行歌曲和音樂。小學時期合唱許多卡通歌曲之外，1977年她獨唱的《小天使》主題曲更是大家最耳熟能詳的卡通歌曲。1988年趙詠華加盟全美唱片，出版第一張專輯《多說一些話》，但事實真正使趙詠華成名歌曲是該專輯第二首歌〈越飛越高〉，和搭配台視連續劇《金粉世家》的〈從來不肯對你說〉，以及〈嘿！聽我這首歌〉。1993年轉往滾石唱片，該時期的〈求婚〉、〈最浪漫的事〉，至今仍是華語樂壇情歌經典作品。

1996年轉往寶麗金，同年參加屏風表演班十年大戲《京劇 啟示錄》演出，首次參與舞臺劇即擔任女主角重任，並拜師學習京劇唱腔及身段，表現傑出。1997年應邀赴美國洛杉磯舉辦國際小型演唱會，還與殘障朋友共遊迪士尼 樂園，並獲頒「迪士尼榮譽公民」狀。1998年應邀前往美國拉斯維加斯MIRAGE，與任賢齊舉行兩人首度同台的耶誕演唱會。

2007年個人第一次演唱會，演唱電視劇惡作劇2吻插曲《藏在微笑裡的秘密》。2009年演出大愛劇場幸福的起點女主角。2012年Legacy天堂演唱會，首次個人售票演唱會。2013年自資唱片再度出專輯，並且舉辦簡單的幸福大型演唱會。2014年和2015年連續兩年為羅東聖母醫院老人醫療大樓舉辦籌款義演。2021年和林俊逸在臺北國際會議中心，舉辦「華逸登場」演唱會。2022和2023年參演音樂劇「同學會！同鞋」。

2025 Lunar New Year Celebration Fundraising Concert慶祝農曆新年募款演唱會，主辦單位：亞凱迪亞 藝術中心， 演出日期：2025年1月25日（星期六）晚上7點半。

演出場地：Arcadia Performing Arts Center，地址：188 Campus Drive, Arcadia, CA 91007，門票：VIP 168元、128元、98元、68元，購票官網：www.arcadiapaf.org。工商記者林倢如綜合報導