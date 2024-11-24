法訊║2025年加州勞工法新變化 企業僱主需謹慎！

隨著2025年的臨近，加州 雇主需要密切關注即將生效的新勞工 法。今年雖然頒布的新法案數量相對較少，但其中包含的變化對每位加州雇主而言都至關重要。前檢察官、亞凱迪亞 市市長、現任亞市市議員、南加 州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），為幫助民眾全面了解這些法律變化，並為其業務合規做好充分准備，就總結歸納了以下一些即將生效的2025年關鍵新法解讀。

最低工資標准

最近，加州選民以微弱多數否決了提案32，該提案原計劃將大中型雇主的最低工資提高到每小時18美元，小型雇主（25名或以下員工）的最低工資提高到每小時17美元。

盡管如此，這並不意味著2025年的最低工資將被凍結。根據消費價格指數（CPI）的調整，從2025年起，加州州最低工資將從每小時16美元提高到16.50美元。

這一五十美分的增長還將影響某些加班豁免（如行政、管理、專業職位）的最低薪資標准。自2025年1月1日起，這些豁免職位的最低年薪需達到68,640美元（每月5,720美元）。如未達到此標准，這些員工將不再被視為豁免員工。雇主應仔細檢查中層管理人員和薪資行政人員的工資水平，確保符合要求。需要注意的是，這一薪資標准也適用於兼職豁免員工。

此外，許多簽有集體談判協議（CBA）的加州雇主享受某些加班、病假等豁免條款。這些豁免條款要求覆蓋的員工至少獲得1.3倍州最低工資的薪酬。2025年1月1日起，這一標准將提高到每小時21.45美元。如未達到此水平，州政府可能認定相關豁免無效。

同時，部分特定行業的最低工資也有不同規定。例如，某些快餐行業員工需根據去年生效的法律獲得每小時20美元的最低工資。此外，自上月起，醫療行業員工的最低工資已提高至每小時23美元，並將於2025年6月30日漲至24美元，2026年7月1日再漲至25美元。

加州各地還存在許多地方性條例，要求在特定司法轄區內支付更高的最低工資。雇主應審查薪資政策，確保符合州和地方的所有最低工資要求。

帶薪家庭假

自2025年1月1日起，根據AB 2123，加州雇主不得要求員工在領取帶薪家庭假福利前先使用最多兩周的帶薪年假。

病假政策擴大

2025年起，根據AB 2123，加州員工可使用病假協助遭受特定暴力事件或威脅的任何家庭成員。雇主應通知員工這一變化並更新病假政策，同時對管理層和人力資源部門進行相關培訓，以確保正確執行新規定。

禁止“強制性聽証會”

根據AB 399，加州自2025年起禁止雇主強制要求員工參加涉及宗教、政治或工會支持與否的會議。這一法律旨在保護員工免受相關歧視 或報復。

駕駛執照要求限制

根據SB 1100，自2025年起，加州雇主不得在招聘廣告或申請表中要求應聘者必須持有有效駕駛執照，除非能証明駕駛是該職位的合理要求，且替代交通方式不可行。

如何應對這些新變化

鄭博仁(Paul P. Cheng)律師就表示，這些新法律將對加州雇主的用工實踐產生深遠影響。為了確保合規，建議雇主需要：

1.審查薪資政策：核查所有員工的工資是否符合新的最低工資和薪資豁免標准。

2.更新政策手冊：修改帶薪家庭假和病假相關政策，確保符合最新法律要求。

3.培訓管理團隊：為管理層和人力資源團隊提供政策變更的培訓，避免因誤解新法而引發糾紛。

4.審查招聘流程：根據SB 1100調整招聘廣告和申請表中的要求，避免違反新規。

如何聯絡我們

如果您針對加州的相關法律有任何疑問，歡迎與我們經驗豐富的律師團隊聯絡，捍衛您的權利。您可以致電888-356-4937或發送郵件到鄭博仁聯合律師事務所中文團隊[email protected]。