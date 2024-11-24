洛杉磯車展現代汽車揭曉INITIUM氫燃料電池車概念

現代汽車發表INITIUM氫燃料電池電動車 概念，展現對氫能源移動性與永續發展的堅定承諾，並體現以客戶為中心的設計理念，目標續航力超過650公里，最大馬達輸出功率達150千瓦。INITIUM預告新款量產氫燃料電池車，預計2025年上半年上市。

現代汽車與Genesis全球設計中心負責人、執行副總裁SangYup Lee介紹INITIUM概念車 以及現代汽車全新的「鋼之藝術」設計語言。他表示，INITIUM源自拉丁文，意為「開始」或「第一」，象徵現代汽車作為氫能源先驅的地位。INITIUM不僅是一款技術創新車型，更是一場對設計與氫能未來的宣言。從全新「鋼之藝術」設計語言到令人印象深刻的續航能力，這台概念車可謂為市場注入了全新動力。不僅如此，現代汽車的承諾與HTWO品牌的全面支持，表明他們正全力打造氫能源的未來格局。透過INITIUM，我們打造了一款更接近SUV 設計風格的車型，結合了堅固與安全，充分體現我們以‘以客為本設計’為核心的承諾。

INITIUM獨特的SUV風格美學，完美結合了城市生活的實用性與戶外探險的能力。其大膽的線條和堅固的結構在強韌與精緻之間達到了平衡。21吋輪圈與整體設計相輔相成，而車頂的耐用行李架則為兼具城市與戶外生活方式的用戶提供了實用性。