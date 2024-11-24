我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

未來5年加州最宜購屋地點 房產專家推薦4郊區

洛杉磯車展現代汽車揭曉INITIUM氫燃料電池車概念

洛杉磯訊

現代汽車發表INITIUM氫燃料電池電動車概念，展現對氫能源移動性與永續發展的堅定承諾，並體現以客戶為中心的設計理念，目標續航力超過650公里，最大馬達輸出功率達150千瓦。INITIUM預告新款量產氫燃料電池車，預計2025年上半年上市。

現代汽車與Genesis全球設計中心負責人、執行副總裁SangYup Lee介紹INITIUM概念車以及現代汽車全新的「鋼之藝術」設計語言。他表示，INITIUM源自拉丁文，意為「開始」或「第一」，象徵現代汽車作為氫能源先驅的地位。INITIUM不僅是一款技術創新車型，更是一場對設計與氫能未來的宣言。從全新「鋼之藝術」設計語言到令人印象深刻的續航能力，這台概念車可謂為市場注入了全新動力。不僅如此，現代汽車的承諾與HTWO品牌的全面支持，表明他們正全力打造氫能源的未來格局。透過INITIUM，我們打造了一款更接近SUV設計風格的車型，結合了堅固與安全，充分體現我們以‘以客為本設計’為核心的承諾。

INITIUM獨特的SUV風格美學，完美結合了城市生活的實用性與戶外探險的能力。其大膽的線條和堅固的結構在強韌與精緻之間達到了平衡。21吋輪圈與整體設計相輔相成，而車頂的耐用行李架則為兼具城市與戶外生活方式的用戶提供了實用性。

概念車 SUV 電動車

上一則

2024洛杉磯車展KIA K4 轎車入圍 2025 年北美年度風雲車決賽

下一則

感恩節到來 素食火鷄「Tofurkey」爭寵市場

熱門新聞

好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手

李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜