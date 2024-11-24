2024洛杉磯車展KIA K4 轎車入圍 2025 年北美年度風雲車決賽

洛杉磯 車展正式公佈KIA 全新 K4入門款 轎車以精湛的設計、卓越的科技與一流的性能，成功入圍 2025 年北美年度風雲車（NACTOY）大獎決賽。這是過去兩年KIA 繼 EV6 與 EV9 電動SUV 分別奪得 NACTOY 榮譽後，再度成為備受矚目的競爭者。五年前KIA 的另一明星車型 Telluride SUV 亦曾榮膺該獎，彰顯Kia的卓越創新能力。

NACTOY 評審團由汽車界權威專家組成，經過數月駕駛及評測數十款全新車型後，最終選出入圍名單。參賽車型必須為全新開發或經重大升級改款的車型。大獎將於 2025 年 1 月 10 日 在底特律車展上揭曉，並頒發轎車、卡車及休旅 車三大類別的最高殊榮。

K4 緊湊型轎車配備超越同級的科技，包括多達 29 項先進駕駛輔助系統 (ADAS)，展現極高的精緻度，並提供同級最佳的後排頭部空間與腿部空間。此外，GT-Line 車型搭載可選的渦輪增壓引擎以及標配的多連桿後懸吊，帶來充滿樂趣與活力的駕駛體驗。

K4 在同級車型中，以出色的連接性與科技配置脫穎而出，標配無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，並提供近 30 吋整合式數位儀表的多區域顯示座艙作為選配。同時，Digital Key 2.0 數位車鑰匙、Harman Kardon 頂級音響與寬敞的全景天窗等豪華配備，進一步突顯 K4 的高端質感。K4 提供五種車型配置，分別為 LX、LXS、EX、GT-Line 和 GT-Line Turbo，以滿足多樣化需求。

另外Kia 在洛杉磯車展上正式發布全新 2026 Kia EV9 GT SUV。這款高性能三排SUV 配備前後雙電機，預估能夠輸出 501 匹馬力，在 4.3 秒內完成 0-60 英里的加速，成為 Kia 有史以來最強勁的三排 SUV 車型。電子控制懸吊系統 (ECS) 首次應用於 Kia SUV，可根據所選的駕駛模式或方向盤上的 GT 按鈕自動調整避震性能，搭配經過升級后的前刹車系統，帶來更加穩定的刹車效果。EV9 GT 在內外設計上運用了專屬細節，為這款多功能 SUV 注入運動化、與眾不同的風格。

Kia America 營運長兼執行副總裁 Steven Center 表示EV9是 Kia的傑出車型，也是全球首款量產的三排電動 SUV，EV9 GT

保留了 EV9 的優異性能和實用空間並進一步強化了駕駛樂趣。這款全新的高性能車型，將成為那些需要六人座 SUV 實用性、又不願失去動感駕駛體驗的車主心中的理想之選。預計於 2025 年下半年正式上市。

Kia EV9 GT 標配了 e-AWD 電動四輪驅動系統，搭載前後雙電機，前置的 160-kW 馬達與後置的 270-kW 馬達相互配合，可合力產生約 501 匹馬力，比 EV9 GT-Line 的 379 匹馬力提升了 122 匹。雖然最終馬力數值可能會根據内部測試結果有所調整，但 Kia 預估 EV9 GT 的 0-60 英里加速僅需 4.3 秒，而 EV9 GT-Line 的加速時間為 5.0 秒。升級後的刹車配備了印有獨特 GT 徽章的前卡鉗，可幫助 EV9 GT 快速停車。

為了確保 EV9 GT 的制動效果，前方刹車系統也進行了升級，配備更大的卡鉗與刹車片，前碟直徑達 20 英寸，後碟則為 19 英寸。相比之下，其他 EV9 車型的前刹車碟為 19 英寸，後刹車碟為 18 英寸。為平衡強勁動力，EV9 GT 採用了 Kia 首次在三排 SUV 上使用的電子控制懸吊系統 (ECS)。駕駛者可通過方向盤上的模式切換按鈕選擇「Normal」、「Eco」、「Sport」及「My Drive」模式，依照路況或駕駛需求進行調整。此懸吊系統不僅能調節減震強度，還能優化每種模式下的轉向與刹車感受。方向盤上的綠色 GT 按鈕則能切換至GT 模式，使懸吊變得更為緊實。EV9 GT 仍保有 7.8 英寸的離地間隙與 5,000 磅的拖車牽引能力，與某些EV9 車型相同。

EV9 GT 標配特有的虛擬換檔系統 (VGS) 更增添了運動駕駛感受。VGS 模擬了傳統自動變速器的換檔體驗，在加速過程中營造出明顯的「換檔」感受，並在達到最高轉速時降低加速力道。駕駛者還可使用方向盤上的換檔撥片手動切換檔位，體驗更具互動性的駕駛感。車內的電子主動聲音設計 (e-ASD) 會與 VGS 系統配合，在加速時模擬換檔聲效，增添駕駛樂趣。

KIA EV6 以其出色的設計與性能迅速贏得業界和市場的廣泛讚譽，甚至榮獲 2023 年北美年度休旅車大獎。今年KIA推出經過全面升級的 2025 EV6。新車型配備重新設計的前後外觀、更高級的內裝細節，以及全新配置的車型等級，延續其獲獎車型的成功基因。

「我們為 EV6 自推出以來的卓越表現感到無比自豪，」KIA 美國公關總監James Bell表示，EV6 不僅象徵著 KIA 在電動化領域的前瞻性願景，也展示了Kia對設計與科技的不懈追求。此次改款，透過更精緻的設計、先進的技術與豐富的功能，進一步提升了 EV6 的吸引力。我們迫不及待地想見證 EV6 的下一章如何在電動車市場繼續創造驚喜，挑戰極限。

2025 EV6將與 EV9 一起在Kia喬治亞州 的組裝工廠組裝，並提供多種車型選擇，包括 Light（僅 RWD）、Light Long Range（RWD 或 e-AWD）、Wind（RWD 或 e-AWD）、GT-Line（RWD 或 e-AWD）以及 GT（e-AWD），預計將於明年上半年上市。