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長青保險每周三次紅藍卡說明會 蒙市加2場

洛杉磯訊

專精紅藍白卡健保計劃的長青保險，每週三天舉辦免費說明會：固定每個星期二上午10點，在蒙特利公園市的Mr. Baguette餐廳，地址：400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754；固定每個星期四下午4點，在阿凱迪亞市嘉頓港式西餐Arcadia Garden Café，地址：850 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 9100。固定每個星期五下午3點，在天普市小雅屋Temple City JJ Bakery & Café，地址：5755 Rosemead Blvd, Temple City。11月25日、12月2日星期一下午1點，在蒙市曾牧人醫師診所增開兩場，地址是328 S Atlantic Blvd., #101, Monterey Park, CA 91754。以上說明會歡迎長者去電預約報名。

長青保險負責人邱文齡 ，擁有30多年健保及醫療管理經驗，波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、多家美國大型醫療集團，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理17家優質健保公司，例如：安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、惠安納健保、Aetna/Silverscript、Alignment、LA Care、Molina、SCAN、WellCare等公司。

從事醫療保險服務的多年期間，總是被問到有關HMO及PPO的選擇困擾。她表示：HMO保險計劃，比較起傳統的紅藍卡基本架構，福利更優惠。HMO保險計劃分別有不退費的「省錢計劃」及退費的「更省錢」計劃，如果選擇了「不退費計劃」，其省錢的項目包括：免付Part A的住院自付額$1,632，免付Part B的門診自付額$240以及20%的共付額、免付藥物保險Part D的月保費、自付額及共付額。還有更多的福利包括補助眼鏡、健身房、非處方藥物及國外緊急醫療費用報銷。但是如果選擇每月退費高達$174.7至社會安全金帳戶的「退費更省錢計劃」，一樣擁有類似上述的優惠，差別在福利項目會有一些分攤金額。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，或需要推薦加入適合的保險者，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會。長青都可以免費安排恊助慎選「 紅藍（白）卡健保計劃」，電話：1-888-801-1829（週一至週五上午9點至下午5點）

健保 醫療保險 福利

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